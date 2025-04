News von Trading-Treff.de Eine bittere Phase für die Rheinmetall: Die Notierungen sind am Freitag richtig auseinandergenommen worden. Die Börsen spielen hier eine Art Endspiel. Sie sind allerdings auf der falschen Fährte. Im Einzelnen: Die Aktie ist formal nur noch 1184,75 Euro wert. Der Kurs war am Freitag um 12,44 % nach unten gerauscht. In normalen Zeiten gäbe es dafür nur zwei Erklärungen: 1. Das Unternehmen hat plötzlcih erschreckende Erkenntnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...