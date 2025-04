Vom erweiterten Bündnis mit Western Union bis zur internen Neuausrichtung: Wie das Datenunternehmen trotz Personalkürzungen seine Geschäftsstrategie schärft.

LiveRamp hat seine Zusammenarbeit mit Western Union am 3. April 2025 erweitert. Diese Initiative zielt darauf ab, die Zielgruppen des Western Union Media Networks in LiveRamps Datenkooperationsplattform zu integrieren, wodurch Werbetreibende gezieltere, multikulturelle Omnichannel-Kampagnen durchführen können. Die Partnerschaft nutzt anonymisierte Transaktionsdaten, einschließlich Sender- und Empfängerinformationen, um personalisierte Werbeerlebnisse zu ermöglichen. Chris Hammer, Senior Vice President bei Western Union, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für die Wertschöpfung gegenüber ihrer vielfältigen globalen Kundschaft.

Im März 2025 führte LiveRamp eine Umstrukturierung der Belegschaft durch, von der etwa 65 Vollzeitmitarbeiter betroffen waren, was 5% der Gesamtbelegschaft entspricht. Diese Entscheidung war Teil einer umfassenderen Strategie zur Straffung der Betriebsabläufe und Verbesserung der Rentabilität. Die Restrukturierung wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar verursachen, die hauptsächlich Abfindungen und Leistungen für betroffene Mitarbeiter abdecken. Trotz dieser Anpassungen bekräftigte LiveRamp seinen Ausblick für Umsatz und operatives Ergebnis (non-GAAP) für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr.

Institutionelle Investitionen und Analysteneinschätzungen

Jüngste institutionelle Investitionen deuten auf ein starkes Vertrauen in LiveRamps strategische Ausrichtung hin. Am 6. April 2025 wurde bekannt, dass KLP Kapitalforvaltning AS eine neue Beteiligung an LiveRamp erworben und 12.900 Aktien im Wert von etwa 392.000 US-Dollar gekauft hat. Dieser Schritt unterstreicht die institutionelle Unterstützung für LiveRamps Wachstumsaussichten und operative Strategien.

Die Analysteneinschätzungen zu LiveRamp variieren. Evercore ISI erhöhte kürzlich sein Kursziel für LiveRamp von 40,00 auf 45,00 US-Dollar und behielt das Rating "Outperform" bei. Benchmark bekräftigte ebenfalls ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 45,00 US-Dollar. Die Aktie hält jedoch ein durchschnittliches Rating von "Moderate Buy" von acht Analysten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 37,88 US-Dollar.

Aktienkurs und strategischer Fokus

Am 5. April 2025 schloss die LiveRamp-Aktie (RAMP) bei 24,27 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,84% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Der Handelstag verzeichnete ein Hoch von 25,20 US-Dollar und ein Tief von 23,84 US-Dollar bei einem Handelsvolumen von etwa 705.000 Aktien.

LiveRamp betont weiterhin sein Engagement für Datenkooperation und Verbraucherdatenschutz. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Organisationen, Kundendaten zu vereinheitlichen und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen, was der wachsenden Nachfrage nach datengesteuerten Marketinglösungen entspricht, die die Rechte der Verbraucher respektieren. Die jüngsten strategischen Initiativen, darunter erweiterte Partnerschaften, Umstrukturierung der Belegschaft und institutionelle Investitionen, positionieren das Unternehmen für eine Stärkung seiner Marktpräsenz. Obwohl die Aktienperformance mit Herausforderungen konfrontiert ist, deuten die Analystenratings auf einen vorsichtig optimistischen Ausblick hin.

