$GUN-Coin steigt heute trotz Schwäche des Krypto-Marktes um 24 %

Das Handelsvolumen des Krypto-Marktes befindet sich an diesem Sonntag mit 41 Mrd. USD auf einem besonders niedrigen Niveau. Viele Kryptowährungen haben Verluste geschrieben, während die Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie um 0,85 % auf 2,63 Bil. USD zurückgegangen ist. Warum sich der neue $GUN-Coin im Gegensatz dazu so stark entwickeln konnte, erfahren Sie nun in diesem Artikel.

Kann sich der $GUN-Coin weiterhin besser als der Krypto-Markt entwickeln?

Investoren hätten heute mit dem $GUN-Coins einen Gewinn von mehr als 24 % verzeichnen können. Die besondere Stärke der Kryptowährung ist vor allem auf den schlechten Start eines an sich vielversprechenden Coins zurückzuführen, welcher im Vergleich zu seinem Allzeithoch jetzt 49,38 % niedriger steht.

Eingeführt wurde der $GUN-Token erst am 31. März mit einem Preis von 0,09733 USD und konnte am ersten Tag bereits bis auf 0,1119 USD um 15 % steigen. Dennoch konnte die Euphorie aufgrund des Bärenmarktes nicht lange aufrechterhalten werden, sodass der Eröffnungstag sogar noch im Minus beendet wurde.

Chart von $GUN-Coin | Quelle: CMC

Das Allzeittief wurde dann erst vor zwei Tagen ausgebildet, worauf Käufe den $GUN-Coin um mittlerweile 43,89 % in die Höhe getrieben haben. Dennoch ist es nun fragwürdig, ob er diese Gewinne halten kann. Schließlich belastet das Umfeld mit den Zöllen bis zu den nächsten Zinssenkungen oder Quantitative Easing.

Zudem sollte berücksichtigt werden, dass GUNZ zwar eine niedrige Marktkapitalisierung von 39,97 Mio. USD hat, jedoch bisher erst ein Bruchteil von 704,5 Mio. $GUN der Gesamtversorgung von 10 Mrd. $GUN im Umlauf ist. Somit beträgt die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung bereits 568,34 Mio. USD, was im Vergleich zu anderen GameFi-Projekten derzeit wenig Steigerungsspielraum bietet.

Was ist der $GUN-Coin und warum konnte er so steigen?

Der $GUN-Coin wurde am 31. März für die Play-to-Earn-Plattform von Gunzilla Games sowie ihre ersten Spiele Off the Grid und Technocore herausgegeben. Während das erste Game bereits über PS5, XBOX, PC GEFORCE NOW und macOS spielbar war und Belohnungen in Form von NFTs ermöglichte, ist nun die eigene Kryptowährung herausgekommen.

Introducing the official GUNZ Mainnet Patch Notes - a breakdown of what's live, what's coming, and how we're scaling the GUNZ ecosystem up.



We'd like to take a moment to address important updates across our ecosystem, including:

$GUN Token Status

Mainnet Migration

… pic.twitter.com/HJ8gX4LCa7 - GUNZ Official (@GUNbyGUNZ) April 2, 2025

Verdient werden kann der native Coin durch das Abschließen von Herausforderungen. Beispielsweise erhalten sie für das Töten von 5 Gegnern mit einer Granate 0,5 $GUN, für den ersten Platz in einem Squad 10 $GUN, für 5 Katana-Exekutionen 2 $GUN und für eine erfolgreiche HEX-Extraktion 2 $GUN.

Ebenso wird dieser Coin für verschiedene Transaktionen wie für die Gasgebühren und auf dem eigenen Marktplatz verwendet, auf welchem sich die In-Game-Objekte handeln lassen. Diese werden wiederum von NFTs repräsentiert, um die Eigentumsrechte zu bewahren und zu übertragen.

Ein Grund für den Anstieg des $GUN-Coins ist der letzte Patch, welcher das Mainnet migrierte, den Nutzen erweiterte, die Validator-Nodes in Stellung brachte, die Community-Belohnungen vorbereitete und die eigene Ökonomie aufsetzte.

Why I'm Doubling Down on $GUN



Just saw $GUN dip below $0.5 (macro headwinds + Binance Launchpool arbitrage exits + structured short positions)… Let me drop some truth bombs before the herd wakes up:



1&x20e3; GUNZ @GUNbyGUNZ isn't "another gaming chain" - it's THE… https://t.co/W2zbiosz8i - Lady M (@CryptoLady_M) April 5, 2025

GUNZ hat eines der ersten AAA-Premiumspiele der Kryptoindustrie herausgebracht. Schon jetzt soll es auf 14,5 Mio. Wallets kommen, von denen fast 1 Mio. täglich aktiv ist. Mit diesen erzielten Spieleeinnahmen sollen zu 30 % in Buybacks investiert werden. Ebenso sollen mehr als 450 Entwickler von bekannten Spielen wie COD, Halo und Battlefield involviert sein.

So können Sie Kursexplosionen wie von $GUN besser finden

Bereits in den vergangenen Tagen hat sich in den sozialen Medien wie X angedeutet, dass die zahlreichen Beiträge von unterschiedlichen Nutzern einen positiven Einfluss auf den Kursverlauf haben könnten. Zusammen mit den Erfolgsstatistiken war die Chance hoch, dass weitere Käufer in den Coin mit niedriger Marktkapitalisierung einsteigen.

In diesem Zusammenhang müssen jedoch noch viele weitere Faktoren wie die On-Chain-Daten, Tokenomics, Team und mehr analysiert werden. Damit Anleger künftig effizienter Kryptoprojekte überwachen und schneller die besten Investmentchancen aufspüren können, wurde nun der neue KI-Agent Mind of Pepe gestartet.

Dieser wird mit unterschiedlichsten Datenbanken gespeist, welche sich unter anderem aus Social-Media-Beiträgen, Sentiment, Preisdaten, Indikatoren, On-Chain und mehr zusammensetzen. Somit soll ein möglichst allumfassendes Bild über die aktuelle Marktlage und ihre Chancen verschafft werden, wobei alles in Echtzeit geschieht.

MIND of Pepe $MIND Update



MIND of Pepe $MIND continues its unstoppable evolution, solidifying its position as the most advanced AI-powered crypto-intelligence system



LLM Persona Refinement



MoP's language model is getting sharper!



? Enhanced intelligence & engaging… pic.twitter.com/H56ATBvKzn - MIND of Pepe (@MINDofPepe) March 20, 2025

Auf diese Weise können Anleger ihre menschlichen Fähigkeiten mit einer KI bedeutend erweitern, welche permanent den Markt überwacht. Dies ist eine enorme Verbesserung, da ansonsten niemand alle Coins, Social-Media-Accounts, Indikatoren und mehr gleichzeitig auf historisch profitable Muster überblicken und sich verbessern kann.

Außerdem soll Mind of Pepe eine hohe Interoperabilität aufweisen, was ihn mit Handelsrobotern kompatibel macht. Somit kann er die KI hervorragend für das Newstrading genutzt werden, um keine Zeit zu verlieren und ein passives Einkommen zu erwirtschaften. Ebenso dient er als Web3-Berater und -Assistent.

Damit Sie auf Mind of Pepe zugreifen können, benötigen Sie den eigenen Utility-Token $MIND, der noch im Presale für weniger als 35 Stunden für 0,0036817 USD angeboten wird. Bisher konnten 7,87 Mio. USD eingeworben werden, sodass sich Interessierte beeilen sollten, wenn sie nicht zu spät kommen wollen.

