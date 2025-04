Köln (ots) -Vom 04. bis 06. April bescherte 1LIVE "Absolut Aachen" der Sektorstadt eine selten gesehene Stardichte. Felix Lobrecht, Ikkimel, Zoe Wees, Querbeat, GReeeN, Zartmann, Jazeek u.v.m. feierten gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern ein Wochenende voller exklusiver Radiokonzerte, Live-Shows und Clubnächte. Der Großteil des Konzert- und Comedy-Programms war ausverkauft, das kostenlose Rahmenprogramm bot Zugang für alle und begeisterte mit dem 1LIVE Sektor-Bus und dem Baumhaus-Festival auf dem Campus der RWTH.Exklusive Shows begeistern die Besucherinnen und BesucherDen Auftakt machte am Freitag Comedy- und Podcast-Star Felix Lobrecht mit seinem beliebten Format "99 Problems" im ausverkauften Eden Palast und live im Radio. Zwei Stunden lang sorgte er für humorvolle Unterhaltung und gab den Besucherinnen und Besuchern Ratschläge in seiner Rolle als Problemlöser. Musikalisch eröffnete der Rapper und Sänger Jazeek im eigens für Absolut Aachen erbauten Zelt auf der Festivalwiese auf dem Campus-Balkon das Programm. Der Rapper GReeeN brachte am Freitagabend karibischen Flair in den ausverkauften Musikbunker.Der Samstag startete im ausverkauften Absolut-Zelt mit dem 13-köpfigen Kollektiv Querbeat. Mit ihrer unaufhaltsam-positiven Live-Energie brachten sie eine "Radikal Positive"-Show nach Aachen. Die beiden Sängerinnen Zoe Wees & Kauta begeisterten das Publikum in der Aula 1 der RWTH Aachen. Zum Abschluss des zweiten Tages feierte Senkrechtstarterin Ikkimel im ausverkauften Musikbunker eine wilde Show mit ihren Fans.Eine besondere Zugabe brachten Zartmann und Aaron am Sonntagmittag in den ebenfalls ausverkauften Musikbunker und rundeten das gefeierte Live-Programm von 1LIVE "Absolut Aachen" ab.Aachen feiert ein absolut grandioses WochenendeAm Freitag und am Samstag lockten die 1LIVE Clubs - darunter Partys mit Niklas Dee und JC Zeller, Klaus Fiehe sowie dem FLINTA Kollektiv Sound Schwestern - zum Feiern bis in die frühen Morgenstunden. Auch das kostenlose Begleitprogramm bot allen Hörerinnen und Hörern beste Unterhaltung vor Ort und sektorweit im Radio. Die 1LIVE-Moderator:innen brachten die Party direkt aus dem Sendestudio auf dem Campus der RWTH ins Radio. Währenddessen sorgte ein ausgewähltes DJ Line-Up am 1LIVE Sektor-Bus am Freitag und Samstag bei strahlendem Sonnenschein für ausgelassene Open Air Stimmung. Der besondere 1LIVE Club in Kooperation mit dem Baumhaus-Festival ergänzte das kostenlose Draußen-Programm vom frühen Freitagabend an mit vielen lokalen DJs und Bass-, Trance- & Techno-Sounds sowie einem Graffiti- & Siebdruck-Workshop am Samstagmittag."Mit 1LIVE 'Absolut Aachen' haben wir die angesagtesten Acts und Newcommer:innen des Landes direkt zum Publikum gebracht. Nach der erfolgreichen Premiere in Bochum haben wir mit dem tollen Standort auf dem Campus der RWTH Aachen und den verschiedenen Locations in der Stadt wieder einen Volltreffer gelandet. Die programmatische Qualität und die große Bandbreite des Musik-, Wort- und Party-Angebots zeigt sich insbesondere in den zahlreichen ausverkauften Veranstaltungen", so Schiwa Schlei, Programmchefin 1LIVE.Weitere Informationen auf 1LIVE.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6007198