Ethereum-Kurs erholt sich: Experten sehen Ende der Abwärtsspirale

Die Stimmung am Kryptomarkt ist derzeit gedämpft, obwohl Bitcoin im aktuellen Crash an den Finanzmärkten noch relativ gut wegkommt. Bei Altcoins wie Ethereum ($ETH), Solana ($SOL) und anderen sieht die Lage weniger positiv aus. Viele Investoren zweifeln, ob ein Investment in Ethereum noch sinnvoll ist oder ob ein Comeback überhaupt möglich ist. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass das Schlimmste bereits überstanden sein könnte.

Trendwende bei den ETFs zeichnet sich ab

Einer der größten Enttäuschungen im letzten Jahr war die Zulassung der Spot Ethereum ETFs in den USA. Anders als bei den Bitcoin-ETFs blieb die erwartete Milliardeninvestition aus, da die Nachfrage nach Krypto-Investitionen bereits durch die Bitcoin-ETFs gedeckt war. Im aktuellen Crash durch die US-Handelszölle kam es bei Ethereum zu einer Abverkaufswelle, die nun jedoch langsam abebbt.

Obwohl ein Kapitalzufluss von 2,1 Millionen Dollar noch überschaubar ist, zeigt sich eine positive Entwicklung: In den letzten sechs Handelstagen kam es bereits an drei Tagen zu Kapitalzuflüssen, während es zuvor über drei Wochen lang nur Abflüsse gab. Diese Trendwende gibt Experten Hoffnung, dass die Phase extremer Panikverkäufe vorüber sein könnte.

Bullische Fundamentaldaten für Ethereum

Die technologischen Entwicklungen rund um Ethereum sind vielversprechend. Mit dem bevorstehenden Pectra-Upgrade stehen wichtige Neuerungen an, die die Skalierbarkeit erhöhen und die Transaktionsgebühren weiter senken sollen. Auch an der Wall Street wächst die Überzeugung, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten und der DeFi-Bereich die Zukunft der Finanzbranche prägen könnten.

Mit Schwergewichten wie BlackRock, die zunehmend die Vorteile von Ethereum erkennen, stehen die Chancen gut, dass der ETH-Kurs langfristig deutlich höher steigen könnte als im Bullrun von 2021. BlackRocks ETH BUIDL Fund hat seinen Wert innerhalb von nur drei Wochen auf 1,87 Milliarden Dollar verdreifacht - ein deutliches Zeichen für wachsendes institutionelles Interesse.

Solaxy Presale als Alternative für schnellere Renditen

Während bei Ethereum eine umfassende Erholung noch etwas Zeit benötigen könnte, erfreut sich Solaxy ($SOLX) bereits jetzt großer Nachfrage, obwohl der Gesamtmarkt noch in einer Korrekturphase steckt. Solaxy entwickelt die erste Layer-2-Lösung für Solana, die die Hauptkette entlasten und Ausfällen sowie Transaktionsabbrüchen vorbeugen soll.

Der $SOLX-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und wird von Analysten mit enormem Potenzial bewertet. Die Gelegenheit, einen neuen Coin mit eigener Blockchain in einer so frühen Phase zu erwerben, hat zu einer außergewöhnlich hohen Nachfrage geführt. Innerhalb kürzester Zeit wurden fast 30 Millionen Dollar in das Projekt investiert, was darauf hindeutet, dass Solaxy durchaus das Potenzial zum nächsten Milliarden-Dollar-Projekt hat - mit entsprechenden Renditemöglichkeiten für frühe Investoren.

