Kryptomarkt unter Druck: Wal liquidiert Solana-Bestände für Millionen

Am Wochenende ist es am Kryptomarkt zu bemerkenswerten Bewegungen gekommen. Obwohl sonntags normalerweise wenig Kapital verschoben wird und institutionelle Investoren inaktiv bleiben, hat ein Großinvestor seine Solana-Bestände im Wert von über 24 Millionen Dollar veräußert - trotz eines Verlusts von knapp 700.000 Dollar. Gleichzeitig zeigen sich am Markt Parallelen zum historischen Börsencrash von 1987, während Solaxy ($SOLX) gegen den Trend Stärke zeigt.

Großinvestor gibt Solana-Position mit Verlust auf

Krypto-Wale sind Großinvestoren, die erhebliche Mengen eines Coins halten und deren Transaktionen auf der Blockchain öffentlich einsehbar sind. Diese Bewegungen werden von vielen Tradern genau beobachtet, da sie oft als Indikatoren für größere Marktbewegungen gelten können.

Der betreffende Wal hatte seine 201.755 $SOL erst im März für etwa 25 Millionen Dollar bei einem Kurs von 124 Dollar gekauft. Nun verkaufte er 202.604 $SOL für 24,3 Millionen Dollar und realisierte damit einen Verlust von 678.000 Dollar. Besonders bemerkenswert ist, dass Solana derzeit an einer wichtigen Unterstützungszone notiert, die seit über einem Jahr nicht unterschritten wurde.

Drohende Parallelen zum Black Monday?

Einige Analysten sehen beunruhigende Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen Marktlage und den Tagen vor dem "Black Monday" im Jahr 1987. Damals brach der S&P 500 innerhalb eines Tages um über 20 Prozent ein, nachdem es zuvor bereits zu mehrtägigen Abverkäufen gekommen war.

Die Chart-Situation des S&P 500 zeigt tatsächlich Parallelen zu 1987, was Befürchtungen weckt, dass es mit der Öffnung der Börsen am Montag zu weiteren Kurseinbrüchen kommen könnte. Experten halten einen vergleichbaren Crash jedoch für unwahrscheinlich und verweisen darauf, dass der Kryptomarkt bereits seit fast einem Monat Anzeichen einer Bodenbildung zeigt und auch weitere Handelszölle keinen größeren Abverkauf ausgelöst haben.

Solaxy-Presale trotzt dem Bärenmarkt

Während die allgemeine Marktstimmung gedrückt ist, zeigt sich bei Solaxy ein deutlich positiveres Bild. Das Projekt entwickelt die erste Layer-2-Lösung für Solana, die Ausfallzeiten und Transaktionsabbrüche reduzieren und die Hauptkette entlasten soll - ein Konzept, das bei Investoren großen Anklang findet.

Der $SOLX-Token bildet das Herzstück des Solaxy-Ökosystems und ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich. Bisher haben Anleger fast 29 Millionen Dollar investiert, um vor dem Börsenlistung dabei zu sein. Analysten verweisen auf die Erfolgsgeschichte von Layer-2-Lösungen im Ethereum-Netzwerk, deren Token oft Bewertungen in Milliardenhöhe erreichten, und sehen ähnliches Potenzial für $SOLX, sollte sich die Technologie durchsetzen.

