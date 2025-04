Warum Krypto-Startups scheitern: Neue Pleitewelle belastet den Markt

Während der Kryptomarkt aktuell seitwärts läuft, bleibt die große Adoption noch aus. Staaten und Unternehmen setzen zwar zunehmend auf Bitcoin, mitunter auch auf Ethereum oder Solana, doch der große Durchbruch von dApps oder Play-2-Earn-Games lässt auch 2025 auf sich warten. Derweil gehen immer noch zahlreiche Startups in der Industrie pleite - ein Problem, das die Krypto-Adoption weiterhin belastet.

Die Hauptgründe für das Scheitern im Krypto-Sektor

Der Analyst Ignas beschreibt am Beispiel von Phaver typische Fehler, die zum Scheitern vieler Krypto-Startups führen. Obwohl Phaver als innovative Social-Media-Plattform mit starker Nutzerbasis gestartet war, geriet das Projekt in kurzer Zeit ins Straucheln - trotz eines erfolgreichen Fundraisings in Millionenhöhe.

Eines der Hauptprobleme lag im schlecht umgesetzten Token-Launch (TGE). Technische Schwierigkeiten beim Airdrop führten zum Vertrauensverlust, da Nutzer ihre Token nicht wie geplant einfordern konnten. Weitere kritische Fehler waren die überteuerte Listung auf zentralen Börsen und strategische Fehlentscheidungen, die zu Liquiditätsengpässen führten, wodurch der laufende Betrieb nicht mehr gesichert war.

Innovative Ansätze trotz Herausforderungen

Trotz der Schwierigkeiten verbinden weiterhin innovative Ansätze technologische Fortschritte mit realweltlichen Anwendungen und lösen strukturelle Probleme, die etablierte Systeme nicht adressieren können. Im Kryptomarkt entstehen dadurch neue Möglichkeiten für Projekte, die aus früheren Fehlern lernen.

Solche Projekte analysieren die Fehler früherer Generationen, passen ihre Modelle an und setzen auf nachhaltige Strukturen. Mit wachsender Reife steigt das Vertrauen - und damit die Chance auf breite Akzeptanz. Wer reale Bedürfnisse klug adressiert, kann langfristig Blockbuster-Potenzial entfalten.

SUBBD Presale: 100.000 Dollar für Content-Creator-Krypto

Im wachsenden Markt der "Creator Economy" positioniert sich SUBBD als innovatives Projekt, das sich zwischen Blockchain-Technologie, künstlicher Intelligenz und direkter Monetarisierung ansiedelt. Der SUBBD-Token steht im Zentrum des Konzepts und fungiert als universelles Bindeglied für die Freischaltung von Premium-Inhalten, als Zahlungsmittel für KI-Dienste und erlaubt Staking für zusätzliche Erträge.

Der Token startet auf Ethereum und wird langfristig an zentralen wie dezentralen Börsen handelbar sein. Noch können sich im April 2025 Früh-Investoren günstig beteiligen - die ersten 100.000 US-Dollar sind bereits investiert. Nach dem Kauf kann direkt gestaked werden - mit bis zu 20 Prozent jährlicher Rendite. Da der Preis bald wieder steigt, müssen sich Anleger für maximale Buchgewinne etwas beeilen.

