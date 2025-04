Krypto-ETFs auf dem Vormarsch: Wann kommen die Indexfonds für Altcoins?

In den USA werden von immer mehr Vermögensverwaltern Anträge für Spot-ETFs auf verschiedene Altcoins bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht. Nach dem Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs wächst die Hoffnung auf ähnliche Indexfonds für Solana, XRP und andere Kryptowährungen. Besonders nach dem Machtwechsel in der SEC infolge von Donald Trumps Wahlsieg sind diese Hoffnungen weiter gestiegen.

Neue Anträge und steigende Chancen für Altcoin-ETFs

Kürzlich hat das Unternehmen Grayscale einen Antrag für einen Solana-ETF bei der SEC eingereicht. In diesem Gesuch heißt es: "Der Zweck des Trusts besteht darin, 'SOL' zu halten, das heißt digitale Vermögenswerte, die auf einem quelloffenen kryptografischen Protokoll basieren, das im Solana-Netzwerk existiert."

Neben Grayscale haben bereits VanEck, 21 Shares und Bitwise Anträge für Spot-ETFs auf Altcoins eingereicht. Laut der dezentralen Wettplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung eines Solana-ETFs in den USA für das Jahr 2025 mit 84 Prozent gehandelt. Die Chancen für einen Ripple-ETF liegen bei 74 Prozent, während Dogecoin und Litecoin jeweils 69 Prozent erreichen.

