Vorläufiger Nettokonzernumsatz für Q1 2025 steigt um 7 CER; bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von mindestens $0,55 CER beide Kennzahlen über dem Ausblick trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds

Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 auf rund $2,35 CER angehoben (vorherige Prognose waren rund $2,28 CER)

QIAGEN ist auf Kurs, das für 2028 mittelfristig gesetzte Ziel von mehr als 31 bereinigter operativer Gewinnmarge CER vorzeitig zu übertreffen

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben, die die Prognosen sowohl für den Nettokonzernumsatz als auch für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) übertrafen. Diese Entwicklung spiegelt starke Leistungen in mehreren Wachstumsbereichen wider.

Der Nettokonzernumsatz stieg um etwa 5% (+7% bei konstanten Wechselkursen, CER) auf rund $483 Millionen in Q1 2025 und übertraf damit die zuvor kommunizierte Prognose von etwa 3% CER-Wachstum (4% CER-Wachstum im Kerngeschäft exklusive eingestellte Produktlinien wie NeuMoDx und Dialunox). Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich bei mindestens $0,55 CER liegen, verglichen mit der vorher kommunizierten Prognose von rund $0,50 CER.

Die Verkäufe des QuantiFERON-Tests zum Nachweis latenter Tuberkulose verzeichneten ein Wachstum von rund 15% (CER), gestützt durch die weiterhin zunehmende globale Umstellung vom Hauttest auf den bewährten, modernen blutbasierten Test. Das syndromische Testsystem QIAstat-Dx legte um mehr als 35% (CER) zu, was auf die anhaltende Nachfrage nach Atemwegspanels sowie den Zuwachs bei Magen-Darm- und Meningitis-Tests zurückzuführen ist. Das digitale PCR-System QIAcuity und das Bioinformatik-Geschäft QIAGEN Digital Insights erzielten jeweils Zuwächse im hohen einstelligen CER-Bereich, was eine solide Nachfrage sowohl in Forschungs- als auch klinischen Anwendungen widerspiegelt. Höhere Umsätze mit PCR-Verbrauchsmaterialien sowie mit OEM-Produkten trugen zusätzlich zum Wachstum bei. Die Umsätze mit Probentechnologien gingen um 1% (CER) zurück, was auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten einiger Kunden für Instrumente im Bereich Life Sciences zurückzuführen ist.

Angesichts des positiven Starts ins Jahr 2025 hebt QIAGEN seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2025 an vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Quartal und der aktuellen Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung der Gegenwinde durch die kürzlich angekündigten U.S.-Importzölle und einem steuerlichen Umfeld, das besser als erwartet ist.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 wird nun bei rund $2,35 (CER) erwartet, was über der vorherigen Prognose von rund $2,28 (CER) liegt. Gleichzeitig wird das angestrebte Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% für das Gesamtjahr 2025 zu steigern, bekräftigt.

QIAGEN wird mit der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal 2025 am 7. Mai 2025 einen aktualisierten Ausblick für das Gesamtjahr 2025 geben.

Darüber hinaus rechnet QIAGEN nun damit, das mittelfristige Ziel einer bereinigten operativen Gewinnmarge von mindestens 31 deutlich früher als ursprünglich für 2028 vorgesehen zu erreichen gestützt auf die über den Erwartungen liegende Entwicklung in den Jahren 2024 und 2025.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs finanzielle oder operative Prognosen, einschließlich der erwarteten Konzernumsätze für Q1 2025 und das Gesamtjahr 2025, des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie und der bereinigten operativen Gewinnmarge, Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen, Zöllen und regulatorischer Prozesse sowie logistischer Abhängigkeiten); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die kommerzielle Entwicklung unserer Produkte für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Fortschritt, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklungen, Budgets unserer Kunden und Förderungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung regulatorischer Zulassungen für unsere Produkte, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen sowie die Herstellung dieser Produkte sowie beim Schutz der Produktdifferenzierung vor dem Wettbewerb. Weitere Unsicherheiten könnten aufgrund der Marktakzeptanz neuer Produkte, der Integration von Akquisitionen, staatlichen Maßnahmen, globaler oder regionaler wirtschaftlicher Entwicklungen, Naturkatastrophen, politischer Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstiger Ereignisse "höherer Gewalt" aufkommen; Es besteht außerdem keine Garantie, dass die erwarteten finanziellen und operativen Ergebnisse wie erwartet eintreten. Für einen umfassenden Überblick der Risiken beziehen Sie sich bitte auf die "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F und andere Berichte, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht wurden.

