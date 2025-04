News von Trading-Treff.de Der DAX mit minus 8 Prozent, der S&P500 sogar 10 Prozent Verlust in dieser Woche - wie geht es an der Wall Street in den Charts weiter? In diesem Trading-Wochenausblick gehe ich auf die Indizes und anstehenden Termine näher ein. Nachdem wir nun doch die Zölle aus den USA erhielten und diese sogar gegen 184 Länder pauschal umgesetzt wird, gingen die Börsen auf Tauchfahrt. Dabei hat der Nasdaq eine wichtige Schwelle erreicht ...

