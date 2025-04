Sie wollten auf Nummer sicher gehen - und verloren alles. Die Risiken der Bitcoin-Eigenverwahrung wachsen, und das nicht nur aufgrund von Hacker:innen. Waldbrände in Kalifornien, Raketenangriffe in Israel, ein Banktresor unter Wasser: Immer mehr Bitcoin-Besitzer:innen merken, dass physische Sicherheit genauso wichtig ist wie digitale. Und dass ein Zettel im Safe keine Versicherung ist. In der Krypto-Szene gilt die sogenannte Eigenverwahrung (englisch: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...