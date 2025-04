Der DAX verzeichnet am Freitag erneut herbe Verluste. Nach den überraschenden US-Arbeitsmarktdaten stabilisiert sich der Index zwar auf niedrigen Niveau, bleibt jedoch klar in der Verlustzone. Aus charttechnischer Sicht hat der DAX jedoch noch etwas Luft, bis der seit Jahren gültige, übergeordnete Aufwärtstrend in Gefahr gerät.

Den vollständigen Artikel lesen ...