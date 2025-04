Bitcoin unter 80.000 USD und Woche könnte mit Crash beginnen

Die am höchsten bewertete Kryptowährung Bitcoin ist heute wieder unter die wichtige Marke von 80.000 USD gefallen. Ob es nun der Anfang einer größeren Korrektur ist, wollen wir in diesem Beitrag analysieren.

Krypto-Markt könnte Anfang der Woche crashen

Nachdem die USA ihre Zölle für 25 Länder angekündigt haben, werden inzwischen die Vergeltungsmaßnahmen der Betroffenen um Mitternacht geltend. Sollte sich Donald Trump bis dahin nicht gemeldet haben, was er jetzt schon seit über einem Tag nicht getan hat, scheint sein Interesse für die Entwicklung der Finanzmärkte gering, wobei manche sogar von einem absichtlichen Crash ausgehen.

Darüber hinaus hat der Wirtschaftsminister Howard Lutnick kürzlich in einem CBS-Interview geäußert, dass die Zölle nicht verzögert werden und unverändert bleiben. Somit haben sich die Hoffnungen auf eine mildere Haltung verringert.

Bitcoin-Preis | Quelle: Tradingview

All dies führte dazu, dass Bitcoin indessen unter 80.000 USD gedrückt wurde und derzeit nach einem Tagesverlust von 5,02 % bei einem Preis von 78.800 USD notiert. Zeitgleich hat der breite Krypto-Markt heute 4,67 % seines Wertes verloren und kommt noch auf 2,53 Bil. USD. Das Handelsvolumen stieg hingegen aufgrund von Panikverkäufen um 21,90 % auf 57,81 Mrd. USD.

Einige Analysten wie Ran Neuner von Crypto Banter rechnen sogar damit, dass die Futures-Märkte für die Aktien ebenfalls im Minus schließen werden, wobei der Krypto-Markt der Vorbote auf die Reaktion der Anleger ist. Dies könnte dann aufgrund der Korrelation auch wiederum die Kryptowährungen erneut belasten.

Jetzt mit KI beste Krypto-Investment finden!

Neue Resilienz könnte Krypto-Markt vor Crash bewahren

Zwar kam es bei Bitcoin und anderen Coins zuletzt zu stärkeren Korrekturen, dennoch kann sich die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung weiterhin über der wichtigen Marke von 76.703 USD halten, welches das letzte Tief vom 11. März ist. Solange dieses Niveau nicht nachhaltig durchbrochen wird, sind noch bullische Ausbrüche möglich.

Zudem haben einige Analysten wie Matthew Sigel von VanEck darauf verwiesen, dass Bitcoin zuletzt gegenüber den Magnificent 7 und somit den führenden US-Technologieaktien ein neues Allzeithoch ausgebildet hat. Außerdem konnte sich der Coin zuletzt zeitweise stabiler als diese halten, was viele aus der Krypto-Community als außerordentlich bullisch interpretieren.

ALL TIME HIGH



Bitcoin / Mag 7 Ratio. pic.twitter.com/pPOYV5619c - matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) April 4, 2025

Auch laut Einschätzung der Bernstein-Analysten könnten sich die Kryptowährungen in diesem Jahr aufgrund der förderlichen Regulierungen besser als andere Vermögenswerte halten. Zudem verweisen andere Krypto-Experten wie Arthur Hayes von BitMEX und Matthew Sigel von VanEck auf eine dovishere Haltung der Fed als Reaktion auf die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums.

Ähnlich sehen es immer mehr Nutzer der dezentralen Wettplattform Polymarket, auf welcher sich die Wahrscheinlichkeit von 5 und 8 Zinssenkungen in diesem Jahr zuletzt mehr als verdoppelt haben. Durch diese kann wiederum laut dem FedWatch Tool der CME Group ab Juni wieder Liquidität in die Finanzmärkte strömen, welche vor allem bei Kryptowährungen für neue Allzeithochs sorgen kann.

Jetzt mit KI Krypto-Markt effizienter überwachen!

Neues Bitcoin-Investment könnte stärker als BTC steigen

Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten wie man in die Kryptowährung Bitcoin investieren kann, wie Spot-Handel, CFDs, Futures, Optionen, Strategy-Aktien und seit neuestem auch den innovativen Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token. Denn dieser soll das explosive Steigerungspotenzial der Memecoins durch eine niedrige Marktkapitalisierung mit einem vergleichbaren, soliden Kursverlauf wie Bitcoin kombinieren.

Damit dies möglich wird, finden bei neuen Bitcoin-Preisrekorden BTC-AirDrops statt, welche erstmalig bei 150.000 USD und dann alle weiteren 50.000 USD erfolgen. Für diese werden keine teure Hardware oder technologische Expertise benötigt, was sie besonders zugänglich für Anfänger macht.

Außerdem werden bei 125.000 USD und dann immer 50.000 USD höher Burnings durchgeführt, welche die Gesamtversorgung der Coins verringern. Dies hat tendenziell einen positiven Einfluss auf den Kurs der übrigen Token, da Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen. Zudem wurde der BTCBULL-Token somit noch deflationärer als Bitcoin selbst gestaltet.

Überdies werden die Inhaber über das Staking für das Halten belohnt, welches ihnen ein passives Einkommen von jährlich 94 % vergütet. Damit kann das langfristige Investieren gefördert werden, was wiederum auch steilere Kursanstiege begünstigt, da der Verkaufsdruck genommen wird.

Die meisten Vorteile können sich vermutlich die Presale-Investoren sichern, da der Coin unter dem späteren Einführungspreis für 0,00245 USD gekauft werden kann. Das Angebot steht allerdings nur noch für weniger als zwei Tage und 15 Stunden bereit, sodass sich Interessierte beeilen sollten, wenn sie nicht unnötig viel zahlen wollen.

Jetzt rechtzeitig in BTC Bull Token investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.