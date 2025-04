News von Trading-Treff.de Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC evaluiert aktuell ihren Leitfaden für Kryptowährungen aus dem Jahr 2019 neu, was das Interesse am XRP-Token wieder belebt. Der amtierende SEC-Vorsitzende Mark Uyeda ordnete am 5. April eine Überprüfung der Dokumente an, die mit der Klassifizierung digitaler Vermögenswerte nach dem Howey-Test zusammenhängen - ein entscheidender Faktor im anhaltenden Rechtsstreit mit Ripple. ...

