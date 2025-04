Vision für Wachstum, Innovation und Kundenbindung

REJO, ein globaler Anbieter von "Heat-not-burn"-Lösungen (HNB), stellt stolz seine aufgefrischte Markenidentität und die strategische Expansion auf dem europäischen Markt vor, die einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Weg des Wachstums und der Innovation darstellt. REJO ist für die Herstellung innovativer und zuverlässiger Produkte bekannt und die neue visuelle Identität des Unternehmens spiegelt seinen fortschrittlichen Ansatz zur Weiterentwicklung der Branche wider.

Crowds Gathering at the REJO Stand

Strategischer Markteintritt in Europa

Aufbauend auf seinen stetigen Fortschritten in Südostasien und im Nahen Osten ist REJO nun bereit, die Herausforderungen des europäischen Marktes mit Schwerpunkt auf der Schweiz und der Tschechischen Republik mit seiner vielfältigen Produktpalette und Marktanpassungsfähigkeit anzugehen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen investiert REJO gezielt in Heat-not-burn-Produkte, darunter TOZE-Kräuterstäbchen, die von der reichen Tradition teebasierter Zigaretten in Ostasien inspiriert sind.

Die TOZE-Kräuterstäbchen wurden für ein verbessertes Benutzererlebnis entwickelt und lassen sich nahtlos mit dem REJO HS40, dem charakteristischen Erhitzungsgerät des Unternehmens, kombinieren, um einen optimalen Geschmack und eine optimale Konsistenz zu gewährleisten. Dieser maßgeschneiderte Ansatz positioniert REJO als zuverlässigen Anbieter innovativer Alternativen auf dem europäischen HNB-Markt.

Ein frischer Look für ein neues Kapitel

"Take a Break. Take REJO." ("Mach eine Pause. Nimm eine REJO.")

Mit einer neuen Vision präsentiert REJO eine aufgefrischte Markenidentität und einen neuen Slogan, der das Engagement des Unternehmens unterstreicht, innovative Alternativen zum traditionellen Räuchern anzubieten. Die Marke präsentiert sich nun in einer lebendigen Farbpalette, die sich um einen warmen, einladenden Grünton dreht, der Komfort, Entspannung und eine natürliche Verbindung zum Wesen des Produkts symbolisiert.

Das neu gestaltete Markenzeichen, das ein erweitertes "O" mit blütenblattähnlicher Form zeigt, hebt die fortschrittliche Erhitzungstechnologie von REJO hervor und spiegelt das Engagement der Marke für Innovation wider. Diese Änderung steht im Einklang mit der Mission von REJO, Menschen mit achtsamen Alternativen zu versorgen, die das Raucherlebnis neu definieren, und gleichzeitig gemeinsam mit seinen globalen Partnern die rauchfreie Zukunft zu begrüßen.

REJO möchte ein vertrauenswürdiger Begleiter in den kurzen fünfminütigen Pausen des Lebens sein und bietet eine Vielzahl von Alternativen, die den Weg zu einem achtsamen Lebensstil unterstützen. Durch kontinuierliche Innovation treibt REJO den Wandel voran und inspiriert Verbraucher auf der ganzen Welt zu einer besseren Lebensweise.

Engagement für Innovation

Der Markenname TOZE verkörpert das Engagement von REJO für eine rauchfreie Zukunft und symbolisiert die Kombination von "TO-bacco ZE-ro" (Null Tabak).

Aufbauend auf der fundierten Erfahrung mit teebasierten Zigaretten aus Ostasien hat REJO eine einzigartige Kräuter-Stick-Rezeptur entwickelt, die natürliche Teefasern, Nikotin und präzise ausgewogene Aromen kombiniert. Nach über 300 Produkttests hat REJO eine Formel perfektioniert, die die Aromenabsorption verbessert und bei jedem Gebrauch ein reichhaltiges, vollmundiges Erlebnis bietet.

In Kombination mit dem REJO HS40-Erhitzungsgerät, das eine beeindruckende Kapazität von 40 Stäbchen pro Ladung bietet, liefert diese Kombination ein weicheres, gleichmäßigeres Geschmacksprofil.

Stärkung der Marktpräsenz in Europa

REJO festigt seine Position in Europa, beginnend mit der Tschechischen Republik und der Schweiz. Nach der kürzlich erfolgten Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem tschechischen Vertriebspartner ist REJO bereit, die Präsenz von TOZE in der gesamten Region weiter auszubauen. Diese Initiative ist Teil einer umfassenderen Marktstrategie zur Etablierung einer starken europäischen Präsenz.

Erste Rückmeldungen aus Frankreich, insbesondere von traditionellen Tabakwarenhändlern, haben die wachsende Nachfrage nach TOZE-Produkten unterstrichen. Die TOZE-Kräuterstäbchen werden für ihr gleichmäßiges Aroma und den reduzierten Rauchgeruch gelobt und sind gut positioniert, um die steigende Marktnachfrage nach aromatisierten Alternativen zu decken.

Lokalisiertes Wachstum und Verbrauchereinbindung

Die europäische Expansion von REJO geht über die Produktverfügbarkeit hinaus es geht darum, dauerhafte Beziehungen zu den Verbrauchern aufzubauen. Das Unternehmen rekrutiert aktiv Branchenfachleute, die den Geist der Marke verkörpern:

"Bleib mutig, sei undefiniert."

Um einen reibungslosen Markteintritt zu gewährleisten, hat REJO wichtige behördliche Genehmigungen eingeholt, darunter: Registrierung gemäß der Richtlinie über Tabakerzeugnisse (TPD), Einhaltung der Giftnotrufzentrale (PCN) und Track-and-Trace-Registrierung.

Darüber hinaus startet REJO die REJO Club Fans Community, die Online-Interaktionen mit Offline-Veranstaltungen verbindet, um sinnvolle Markenerlebnisse zu schaffen und engere Beziehungen zu lokalen Nutzern zu fördern. Durch die Neudefinition der traditionellen Fünf-Minuten-Pause möchte REJO Verbraucher durch interaktive Erlebnisse einbeziehen, die über die Produktnutzung hinausgehen, neue Möglichkeiten erkunden und gleichzeitig die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen.

Globale Expansion und kontinuierliches Wachstum

Europa bleibt zwar ein Schwerpunkt, doch REJO baut seine globale Präsenz weiter aus. Die Produkte sind jetzt in fast 10.000 Einzelhandelsgeschäften in Russland, dem Nahen Osten und Südostasien erhältlich. Mit einem diversifizierten Produktportfolio und der Flexibilität, sich an verschiedene Märkte anzupassen, ist REJO für weiteres Wachstum gerüstet.

In Südostasien hat REJO seine Präsenz rasch ausgebaut und sich den Vertrieb in Convenience-Stores und Lifestyle-Locations gesichert. In Indonesien hat die Marke Markenkabinen in Cafés und Speiselokalen eingerichtet und E-Commerce-Lösungen für eine bessere Zugänglichkeit integriert.

Im Nahen Osten hat REJO seine Präsenz durch eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung bei der World Tobacco Dubai 2024 und eine große Vertriebspartnerveranstaltung in Dubai gefestigt, an der über 20 Sekundärvertriebshändler teilnahmen.

Diese Bemühungen spiegeln das Engagement von REJO für ein skalierbares, nachhaltiges Wachstum in Schlüsselmärkten weltweit wider.

Vorreiter für die Zukunft von Heat-Not-Burn-Lösungen

Während REJO seine globale Expansion fortsetzt, bleibt das Unternehmen seiner Mission verpflichtet, das Raucherlebnis durch Innovation, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit neu zu definieren. Mit einer soliden Grundlage und ehrgeizigen Wachstumsplänen in Europa und darüber hinaus ist REJO bestrebt, zuverlässige Alternativen anzubieten, die es den Verbrauchern ermöglichen, fundierte Entscheidungen über ihr Raucherlebnis zu treffen.

"Wir passen uns weiterhin flexibel an den sich verändernden Markt an. Durch die Integration von Marktkenntnissen und technologischen Fortschritten sind wir zuversichtlich, dass unsere europäische Expansion unsere Position in der HNB-Branche stärken wird", sagte Li. "Wir glauben an das Potenzial dieses Marktes und sind bestrebt, zuverlässige, zugängliche Alternativen zu schaffen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der globalen Verbraucher gerecht werden."

Über REJO

REJO ist ein weltweit führender Anbieter von Heat-not-burn-Lösungen und stellt innovative und zuverlässige Produkte her, die das Raucherlebnis neu definieren.

In Zusammenarbeit mit REJO Friends sind wir bestrebt, weltweit außergewöhnliche Benutzererfahrungen zu bieten. Unser vielfältiges Produktportfolio setzt sich für gesündere Alternativen ein und setzt neue Maßstäbe für einen bewussten Konsum.

Weitere Informationen über REJO und seine Produkte finden Sie unter www.rejonow.com.

