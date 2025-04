VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - 'OM-Medien' zu Demonstrationen gegen Donald Trump

(...) Was aber passiert, wenn Trump die Sache mit den Zöllen, mit den abstürzenden Börsenkursen und der Inflation irgendwie in den Griff bekommt - und sei es nur, dass er wie auch immer geartete Verhandlungsergebnisse als großen Erfolg verkauft und damit gesichtswahrend zurückrudert? Fällt der Protest gegen einen zutiefst illiberalen, autokratisch denkenden Despoten dann wieder in sich zusammen? Kommt, frei nach Bertolt Brecht, wirklich erst das Fressen und dann die Moral? Donald Trump ist eine Gefahr. Für den Westen und für die Welt. Man kann nur hoffen, dass die Amerikaner ihren Protest nicht allein am Geldbeutel aufhängen./yyzz/DP/zb