Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wenn ein neuer Nachbar neben uns einzieht, begrüßen wir ihn mit Brot und Salz, auf das sie nie fehlen mögen. Die meisten von uns wissen aber wenig über das Mineral, obwohl uns Salz durch jeden Tag begleitet. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Hier eine Prise Salz an die Sauce, da ein Teelöffel voll an das Nudelwasser. Wir würzen oft mit der Maßeinheit - "pi mal Daumen". Aber wie viel Salz ist eigentlich gesund? Wir haben Tim Farin vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gefragt: "Wie viel Salz pro Tag wird empfohlen?"O-Ton Tim Farin: 18 sec."Höchstens sechs Gramm Speisesalz pro Tag, das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist ungefähr so viel wie auf einen Teelöffel passt. Aber viele Menschen hierzulande nehmen deutlich mehr zu sich und wissen das eigentlich gar nicht. Das kann daran liegen, dass sie viel Brot essen, Wurst, Käse, aber eben auch Fertiggerichte."Sprecher: Und in all diesen Lebensmitteln ist eben viel Salz enthalten. Aber warum ist zu viel Salz ungesund?O-Ton Tim Farin: 19 sec."Zu viel Speisesalz regelmäßig, das ist durchaus riskant. Es kann Wassereinlagerungen geben. Es kann sich ein Bluthochdruck entwickeln und Risiken für Herzinfarkt und Schlaganfall, die steigen. Das Gute ist, wer schon Bluthochdruck hat, der kann durch die Umstellung der Ernährung auf salzarme Kost durchaus etwas Positives bewirken."Sprecher: Sind Salze aus dem Himalaja oder andere exotische Spezialsalze besser als Salz aus dem Meer?O-Ton Tim Farin: 18 sec."Wenn es um die Ernährung geht, dann ist die Antwort "Nein". Denn diese Salze haben vielleicht andere Farben, fühlen sich anders an, haben eine andere Oberflächenstruktur, sind deswegen für manche Kochzwecke gut geeignet, aber chemisch sind sie eben Salze wie die anderen auch. Dann sollte man beachten, ob Jod drin ist, denn das fehlt oft bei diesen Gourmet-Salzen."Abmoderation: Der "Senioren Ratgeber" rät, die Gerichte statt mit viel Salz lieber mit Gewürzen, Kräutern oder Essig zu verfeinern.