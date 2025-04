Frankfurt am Main (ots) -Es war das große Finale der Jubiläumswoche "75 Jahre ARD". Erstmals seit Bestehen des Senderverbundes haben sich alle Popradios der ARD zusammengeschaltet und am Sonntag, 6. April, eine deutschlandweite Chartshow gesendet: Mit dabei: Bayern3, SR1, NDR2, WDR2, Bremen Vier, SWR3, MDR JUMP, hr3, rbb 88.8. Produziert wurde die fast siebenstündige Live-Show von SWR3 in Baden-Baden, abgestimmt werden konnte seit dem 22. März über die Websites der Popradios.Ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze wie es spannender nicht hätte sein können: Metallica oder Coldplay, "Nothing else matters" oder "Viva la Vida" - wer macht das Rennen? Am Ende hatte Metallica die etwas größere Fanbase und ihr Song setze sich als beliebtester Hit durch. Coldplay landete auf Platz 2, gefolgt von Unheilig "Geboren um zu leben", Phil Collins "In the air tonight" und "Under pressure" von Queen und David Bowie.Deutschland feierte eine große Chartshow-Party. Von überall meldeten sich unzählige Hörerinnen und Hörer der ARD Popradios in die Sendung und fieberten gemeinsam vorm Radio oder via Web oder Radio-Apps mit, wer es alles in den Countdown schaffen würde - auch im Ausland. Popradio-Hörerinnen und -Hörer u. a. aus Madrid, Genua, Sao Paulo und Tokio mailten in die Show. Auch Karen aus Preveza in Griechenland war dabei. Sie schrieb: "Mega, eure Musik beschallt unsere Werft, wir putzen gerade von unserem Boot den Winterdreck runter".Und auch die Stars waren gespannt, ob - und wenn wie weit oben - sie im Countdown landen würden. Smudo von den Fantastischen Vier schickte eine Sprachnachricht: "Ich habe gehört, dass wir Chancen haben, in die Top 75 zu kommen. Ich wünsche mir sehr, dass wir ne gute Platzierung bekommen" - Platz 28 war's dann für "Die da". Die Sportfreunde Stiller meldeten sich, Campino von den Toten Hosen war in der Show, genauso wie Peter Schilling. Auch Udo Lindenberg schickte eine Voice-Message und bedankte sich bei allen, die ihn zusammen mit Apache 207 und "Komet" auf Rang 26 gevotet hatten.Auf den letzten Metern des Votings wollten es dann offenbar nochmal alle wissen: Nach einem Hinweis von Kai Pflaume auf "Deutschlands Top 75" am Samstagabend in "75 Jahre ARD - die große Jubiläumsshow" im Ersten war der Run auf das Voting so groß, dass kurzfristig die Server ausgefallen sind, weil so viele Menschen gleichzeitig für ihre Lieblingshits abstimmen wollten.Pressekontakt:Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6007258