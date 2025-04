© Foto: Mark Schiefelbein - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

An den Finanzmärkten herrschen erhebliche Turbulenzen. Nach der Ankündigung von Trump über "gegenseitige" Zölle, die höher ausfielen als erwartet, fielen die weltweiten Leitindizes deutlich. Was bringt die neue Woche?Donald Trump hat die Märkte ordentlich durchgeschüttelt. Als China dann kurz vor dem Wochenende seine Antwort präsentierte, war das Chaos perfekt. Aber noch einmal der Reihe nach. Mittwoch, am von Donald Trump ausgerufenen "Liberation Day, nahm das Chaos seinen Lauf. Der Basissatz beträgt 10 Prozent, aber einige Länder sind stärker betroffen. China beispielsweise muss Zölle in Höhe von insgesamt 54 Prozent stemmen, während die Europäische Union mit "nur" 20 Prozent …