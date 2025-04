Der Softwarekonzern kämpft mit erheblichen Kursrückgängen und verstärkter Volatilität, setzt aber gleichzeitig auf digitale Transformation und Aktionärswerte.

Intuit erlebt derzeit bemerkenswerte Kursschwankungen. Am Freitag schloss die Aktie bei 513,50 Euro und markierte damit ein neues 52-Wochen-Tief. Der Kurs hat innerhalb der letzten Woche 9,55% verloren und liegt mittlerweile knapp 24% unter seinem Jahreshoch von 668,80 Euro. Besonders beunruhigend für Anleger: Der aktuelle Kurs liegt fast 12% unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Am 3. April 2025 fiel die Intuit-Aktie in einem insgesamt schwachen Marktumfeld, wobei sich der Kurs jedoch vergleichsweise widerstandsfähig zeigte. Während der S&P 500 und der Dow Jones um 4,84% bzw. 3,98% nachgaben, verzeichneten Wettbewerber wie Adobe (-4,80%) und Oracle (-5,92%) ebenfalls deutliche Verluste. Das Handelsvolumen stieg an diesem Tag auf 2,8 Millionen Aktien und lag damit deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 1,9 Millionen, was auf erhöhte Investorenaktivität hindeutet.

Strategische Initiativen zur Stärkung der Marktposition

Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten und sich verändernde Softwarebudgets hat Intuit den "Small Business Growth Council" in Großbritannien ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt darauf ab, Kleinunternehmen durch KI und digitale Transformation zu stärken. Der Rat fokussiert sich besonders auf jene 25% der britischen Unternehmen, denen es an digitalen Werkzeugen mangelt. Ziel ist es, die Produktivität durch KI-Einführung um das 2,4-fache zu steigern und Einfluss auf die Regierungspolitik zu nehmen.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch hinsichtlich der Aussichten von Intuit. Ein aktueller Bericht hebt das Unternehmen als widerstandsfähiges Softwareunternehmen hervor, das wirtschaftlichen Abschwüngen standhalten kann. Es wird erwartet, dass Intuit durch den Ausbau seiner Geschäftskundenbasis, steigende Margen und kontrollierte Marketingausgaben ein stetiges zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen wird.

Dividendenankündigung unterstreicht Aktionärsorientierung

In Übereinstimmung mit seinem Engagement für die Aktionäre hat Intuit eine Quartalsdividende von 1,04 US-Dollar pro Aktie angekündigt, die am 18. April 2025 ausgezahlt wird. Aktionäre, die bis zum 10. April 2025 im Aktienregister eingetragen sind, haben Anspruch auf diese Dividende, die einer annualisierten Rendite von etwa 0,74% entspricht.

Trotz der aktuellen Marktvolatilität, die sich in einem hohen RSI-Wert von 72,5 und einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von über 53% widerspiegelt, betonen Marktbeobachter die grundsätzlich solide Positionierung des Unternehmens. Die Kombination aus strategischen Initiativen zur Unterstützung kleiner Unternehmen und der kontinuierlichen Wertschöpfung für Aktionäre könnte Intuit dabei helfen, die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern.

