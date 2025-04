Die neue Anlage produziert jährlich rund 3,3 GWh nachhaltiger Solarenergie was dem Strombedarf von über 900 Haushalten entspricht

Reduzierte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Einsparung von ca. 750 Tonnen CO2 pro Jahr

POLYVANTIS reduziert Scope-2-Emissionen, Kunden profitieren von einer Reduzierung ihrer Scope-3-Emissionen

POLYVANTIS gibt die Inbetriebnahme von ca. 3,3 GWh Solarenergie für seinen Produktionsstandort Weiterstadt, Deutschland, bekannt. Das Unternehmen wird durch den Einsatz von Solarenergie seinen CO 2 -Ausstoß um 750 Tonnen jährlich reduzieren. Diese Einsparung entspricht der Energie, die für den Betrieb von über 900 Haushalten* benötigt wird.

Photo of solar panels alongside POLYVANTIS facility in Weiterstadt, Germany

Innovationen für nachhaltige Verbesserungen

"Die Installation des Solarparks ist ein wichtiger Schritt in eine ressourceneffiziente Zukunft und unterstreicht unser Engagement für Innovationen in der Zukunft," sagt Reinhard Tag, EVP of Manufacturing bei POLYVANTIS. "Durch die Nutzung modernster Methoden wie der Solarenergie schaffen wir eine Zukunft, die nachhaltige Praktiken für unsere Produktionsbetriebe fördert."

Effiziente Nutzung und nachhaltige Energieerzeugung

Die hochmoderne Solaranlage auf dem POLYVANTIS-Gelände leistet mit einer installierten Leistung von 3,6 MW und einer erwarteten jährlichen Energieproduktion von ca. 3,3 GWh einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Stromversorgung. Etwa 10% des gesamten Stromverbrauchs des Standorts Weiterstadt werden durch Energie aus dem Solarpark ersetzt.

Ausblick auf zukünftige Projekte

Die Inbetriebnahme dieser Anlage ist ein weiterer Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von POLYVANTIS. Zukünftige Projekte sind geplant, um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen.

*Quelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Über POLYVANTIS

POLYVANTIS ist ein globaler Multi-Material-Player mit einigen der gefragtesten und bekanntesten Marken der Branche wie PLEXIGLAS® und ACRYLITE® Halbzeuge aus Polymethylmethacrylat und LEXAN Platten und Folien aus Polycarbonat. Gestützt auf 1.500 Beschäftigte und 15 Produktionsstätten weltweit verfügt POLYVANTIS über unschlagbare Kapazitäten, um seinen Kunden innovative Platten- und Folienlösungen zu liefern. Typische Einsatzbereiche sind Bauwesen, Elektrotechnik und Elektronik, Fahrzeugbau, Luftfahrt und Schienenverkehr, Gesundheitspflege und Sicherheit sowie Beleuchtung und Beschilderung. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie unsere Website für Information über die neuesten Entwicklungen bei POLYVANTIS.

