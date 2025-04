Die Börsen sind am Donnerstag und Freitag massiv unter Druck geraten und dürften auch am Montag weiter fallen. Ein bekannter Experte warnt nun sogar vor einem "Schwarzen Montag" an den Märkten. Kommt jetzt der Crash, vor dem sich so viele Anleger fürchten? Am Donnerstag und Freitag in der vergangenen Woche sind die Märkte massiv eingebrochen. Auch am Montag stehen die vorbörslichen Indikationen vieler Indizes wie die des DAX um mehrere Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...