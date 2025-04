Der DAX ist in eine technische Korrektur eingetreten. In der abgelaufenen Woche büßte das große deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 1.800 Punkte ein und schloss -8,1% tiefer mit 20.641 Punkten. Zu den größten Verlustbringern gehörten Deutsche Bank und Infineon, Vonovia konnten dagegen zulegen. Geht der Ausverkauf weiter oder findet der Markt nun einen Halt? Nach einem schwachen Wochenstart zog der Markt am Dienstag zunächst kräftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...