The following instruments on XETRA do have their first trading 07.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.04.2025Aktien1 US09260Q1085 BlackRock Technology and Private Equity Term Trust2 SE0024173637 Alligator Bioscience AB3 CA2568277834 Dolly Varden Silver Corp.4 AU0000390544 Dyno Nobel Ltd.5 VGG6483G2099 Newegg Commerce Inc.Anleihen/ETF1 XS3045471037 Enexis Holding N.V.2 XS3045470492 Enexis Holding N.V.3 XS2751656468 FMO4 XS2703046644 FMO5 US65341BAG14 XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.6 US65341BAD82 XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.7 XS3034368806 Iberdrola Finanzas S.A.8 DE000SHFM1D1 Schleswig-Holstein, Land9 LU3035799587 Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF