Vernier/Ostermundigen (ots) -Mit dem Mietauto die Feriendestination entdecken hat einen besonderen Reiz und ist zudem äusserst beliebt. Dies zeigt ein Höchststand an Buchungen beim TCS im ersten Quartal 2025. Neben den Nachbarländern ziehen auch exotische Destinationen vermehrt Schweizerinnen und Schweizer an. Damit man bei der Automiete keine bösen Überraschungen erlebt, sollten ein paar einfache Regeln beachtet werden.Die Reiselust scheint weiterhin zuzunehmen. Die TCS Automiete verzeichnet im ersten Quartal 2025 einen neuen Höchststand an Buchungen. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres nutzten 5'200 Personen das weltweite Angebot, was einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Laut dem TCS Reisebarometer 2024 gehört der Mietwagen mittlerweile zu den bevorzugten Verkehrsmitteln auf Reisen - nach dem eigenen Auto, dem Flugzeug und dem Zug. Dank der hohen Flexibilität und der Möglichkeit, individuelle Routen zu planen, erfreut sich die Automiete wachsender Beliebtheit.Neue, exotische DestinationenDer TCS verzeichnet einen wachsenden Trend zu kurzfristigen Buchungen. Oftmals wird erst zwei bis drei Tage vor Anreise ein Mietauto gebucht. Durchschnittlich werden etwa 570 Franken für eine Buchung ausgegeben. Die durchschnittliche Mietdauer beträgt für europäische Länder fünf Tage, in Übersee 15 Tage. Ein weiterer Trend ist es, exotischere Länder mit dem Mietwagen zu entdecken. Neben klassischen Reisezielen - Schweiz und das benachbarte Europa - werden vermehrt Länder wie die Philippinen, Kolumbien, Panama, Thailand, Armenien oder Georgien gebucht.Der richtige VersicherungsschutzWer individuell bucht, kann davon ausgehen, dass bei den grossen Anbietern die im entsprechenden Land notwendigen Versicherungen - das ist meist die Haftpflicht - auf jeden Fall enthalten sind. Bei Anbietern mit günstigen Schaufensterpreisen sind Versicherungen meist nicht im Preis enthalten. Der Abschluss einer Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt schützt vor Diskussionen bei Schäden, aber auch eine Diebstahlversicherung ist empfehlenswert. Einige Vermieter bieten auch einen Ausschluss des Selbstbehaltes an. Unabhängig hilft eine Reiseschutzversicherung, wenn man vor Ort nicht die Behandlung bekommt, die wir in der Schweiz erwarten dürfen. Oft versucht der Vermieter bei der Übernahme noch zusätzliche Versicherungspakete zu verkaufen. Es ist deshalb wichtig, alle Buchungsunterlagen zur Hand zu haben, um den gebuchten Versicherungsstatus überprüfen zu können.Online-Buchung im Voraus zahlt sich ausDer TCS empfiehlt, das Mietauto im Vorfeld im Internet zu buchen. Dabei lassen sich Preise und Konditionen vergleichen und benötigte Extras wie Navi oder Kindersitz dazu buchen. Auch der Abhol- und Rückgabeort des Mietautos muss sorgfältig ausgewählt werden. In den meisten Fällen lohnt sich eine Miete mit unbegrenzten Kilometern. Sind nur eine bestimmte Anzahl Kilometer inkludiert und werden diese überschritten, wird es rasch teuer.Vor der Übernahme sollte das Fahrzeug auf Beulen, Kratzer und Glasschäden geprüft und dokumentiert werden. Zudem ist sicherzustellen, dass Warnweste, Pannendreieck und Reserverad vorhanden sind respektive Utensilien gemäss Vorschriften im jeweiligen Land. Die Rückgabe sollte idealerweise während der Öffnungszeiten erfolgen, um eine Bestätigung über den ordnungsgemässen Zustand zu erhalten. Zudem ist es ratsam, bei Handyverbindungen alle persönlichen Daten aus dem Fahrzeug zu löschen._____________________________________Komfortable und transparente BuchungDie TCS Automiete bietet einen verlässlichen Online-Preis, der Versicherungen, Zusatzfahrer, Kautionen und weitere Kosten inkludiert. Die Fahrzeuge sind an Flughäfen und Bahnhöfen verfügbar, wodurch komplizierte Transfers entfallen. Die Buchung ist bis zum Anmiettag kostenlos stornierbar. Ebenfalls steht 24/7 eine Hotline zur Verfügung. TCS Mitglieder profitieren von Rabatten und der Best-Price-Garantie.https://www.ferienmietwagen.ch/