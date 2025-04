Was für ein Debakel an den Börsen am Freitag. Nicht nur, dass Trump mit den reziproken Zöllen den nächsten Ausverkauf auslöste, China beschleunigte ihn auch noch mit seiner Zoll-Antwort. Der Crash ließ den Dax zeitweise um 1.280 Punkte auf 20.437 Zähler einbrechen, ein Minus von fast 6 Prozent, bevor er seine Verluste etwas eindämmen konnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...