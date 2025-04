News von Trading-Treff.de Hensoldt rauscht heute nach unten ab. Die Aktie verlor nach dramatischen Sitzungen in Asien mit hohen Verlusten für die Indizes nun gleichfalls noch einmal -8,1 %. Die Notierungen kehrten zurück zur Marke unter 50 Euro und sind nun nur noch ca. 50 Euro wert. Der Titel hat damit in den vergangenen Tagen auf Crash-Niveau verloren. Die Aktie war bei 62,45 Euro an den Börsen noch am Mittwoch im Peak. Nun ist der Wert im klaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...