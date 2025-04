Düsseldorf (ots/PRNewswire) -Cosori (https://cosori.de/), eine führender Hersteller von Küchengeräten der VeSync-Familie, stellt stolz die brandneue Cosori Turbo TowerTM Serie vor - Turbo Tower, Turbo Tower Pro und Turbo Tower Pro Smart. Mit unserem innovativen True Stack-up Air Fryer Design bieten wir die einzige doppelstöckige Heißluftfritteuse auf dem Markt mit einem oben positionierten Gleichstrommotor und zwei Heizelementen (Zone 2), ein Gleichstrommotor sowie einem oberen Heizelement (Zone 1). Diese leistungsstarke Kombination aus zwei schlanken Gleichstrommotoren und insgesamt drei Heizelementen sorgt für schnelle, gleichmäßige und perfekt abgestimmte Garergebnisse auf jeder Ebene. Obwohl sie 41 % schlanker ist als unser Cosori DualBlaze TwinFry, bietet sie ein großzügiges Gesamtfassungsvermögen von 10,8 l für zwei Körbe und ein dreistufiges Garen auf 3 Ebenen Ebenen für vollständige, ausgewogene Mahlzeiten, und gleichzeitig spart sie mit diesem Design Platz in Ihrer Küche. Die Modelle Pro und Pro Smart gehen mit der Dual Blaze + DC Motor Technologie noch einen Schritt weiter. Die vollständig keramikbeschichteten Körbe und die Knusperplatten bieten eine längere Lebensdauer, erleichtern die Reinigung und sorgen für gesündere Mahlzeiten."Wir bei Cosori haben uns verpflichtet, innovative Lösungen anzubieten, die die Art und Weise, wie Menschen kochen, verbessern und gleichzeitig ihr Leben vereinfachen", sagte Jianhao (Johnny) Liang, PR Manager von Cosori Europe. "Die brandneue Turbo Tower Serie verkörpert unser Engagement für platzsparendes Design, starke Kochleistung und einen gesünderen Lebensstil. Die Turbo Tower-Serie ermöglicht es Einzelpersonen und Familien, intelligenter, schneller und gesünder zu kochen, ohne dabei Kompromisse bei Platz oder Qualität einzugehen. Das ist die Zukunft des Kochens, und wir freuen uns darauf, sie in Ihre Küche zu bringen."Cosori Turbo TowerTM SerieEntwickelt, um die Effizienz und den Komfort zu verbessern, unterstützt er ein gesünderes, müheloseres Kocherlebnis. Perfekt für gesundheitsbewusste Menschen, ernährungsbewusste Esser, kleine Küchen, vielbeschäftigte Berufstätige und Familien, bietet er intelligente, platzsparende Lösungen für den modernen Lebensstil. Die wichtigsten Merkmale des Turbo Tower Pro Smart, Turbo Tower Pro und Turbo Tower sind:- Real Stack-Up Cooking: 3-Schicht-Garen mit oberem Gebläse und zwei Gleichstrommotoren für gleichmäßiges, effizientes Kochen. Mit 4,3L+ 6,5L-Körben (insgesamt 10,8L) bieten die verschiedenen Größen die Flexibilität, unterschiedliche Portionen und ausgewogene Mahlzeiten gleichzeitig zu kochen, egal ob Proteine im oberen Korb oder Kohlenhydrate/Getreide oder Gemüse im unteren Korb, sie können leicht in einem Durchgang zubereitet werden.- Platzsparendes Design: Mit dünneren Motoren als zuvor behält diese Heißluftfritteuse die Breite eines Single-Basket-Designs bei, ohne dabei sperrig zu sein, was in Küchen mit begrenztem Platzangebot wirklich platzsparend ist.- Top Lüfter und Heizunzgsdesign: Jedes Mal knusprig und gleichmäßig gegart. Das obere Gebläse und die Heizelemente sorgen für goldene, knusprige Perfektion ohne Rätselraten.- Der einzige Dual-Basket mit zwei Gleichstrommotoren: Die Heißluftfritteuse ist mit zwei Gleichstrommotoren ausgestattet, die eine präzise Steuerung der Gebläsegeschwindigkeit ermöglichen, ohne den Stromverbrauch zu erhöhen. Dies sorgt für schnelleres Garen, verbesserte Energieeffizienz und gleichbleibende Ergebnisse - und das alles in einer platzsparenden Bauweise, die Raum auf der Arbeitsplatte schafft.- 360 ThermoIQ-Technologie (exklusiv für die Modelle Pro und Pro Smart erhältlich): Der untere Korb verfügt über zwei Heizelemente und Sensoren für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, die eine bessere Bräunung und bessere Garergebnisse im Vergleich zu anderen Heißluftfritteusen mit nur einem Heizelement gewährleistet.- Vollständig keramikbeschichtete Körbe (ausschließlich für die Modelle Pro und Pro Smart erhältlich): Sie sorgen für eine mühelose Reinigung mit einer schmutzabweisenden, spülmaschinenfesten Oberfläche. Sie benötigen weniger Öl für gesünderes Kochen, verfügen über eine haltbare, kratzfeste Beschichtung, die herkömmliche Antihaftbeschichtungen übertrifft, und bieten eine nachhaltige, umweltfreundliche Option für eine Ökologischere Küche.- Leichte Reinigung: Mit spülmaschinenfesten Körben und Knusperplatten sowie einer Antihaftbeschichtung, die das Abwaschen von Hand schnell und einfach macht, ist eine mühelose Reinigung gewährleistet. Verbringen Sie weniger Zeit mit Schrubben und mehr Zeit mit dem Genießen Ihrer Mahlzeiten.Produkt-VariantenDie Cosori Turbo TowerTM Serie bietet drei verschiedene Modelle - Turbo Tower, Turbo Tower Pro, Turbo Tower Pro Smart - die jeweils auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt sind. Der Turbo Tower ist in Grau oder Schwarz erhältlich und verfügt über eine 6-in-1 (Amazon) / 7-in-1 (Einzelhandel) Kochfunktionen, zwei Gleichstrommotoren und teflonbeschichtete Körbe. Der Turbo Tower Pro (Amazon) verbessert das Erlebnis mit einer grauen und silbernen Farbgebung, 7-in-1-Funktionen, Dual-Blaze-Heizung für Zone 2 und zwei Gleichstrommotoren für erstklassige und schnelle Kochergebnisse sowie keramikbeschichteten Körben für bessere Haltbarkeit. Der Turbo Tower Pro Smart bietet zusätzlich zu den Funktionen des Pro-Modells noch mehr Komfort durch intelligente Konnektivität, die es dem Benutzer ermöglicht, den Kochvorgang aus der Ferne zu koordinieren und zeitnahe Benachrichtigungen über den Kochfortschritt seiner Mahlzeiten zu erhalten, und ist in den Premiumfarben Grau + Silber (Amazon) oder Grau + Gold (Einzelhandel) erhältlich. Alle Modelle bieten ein Gesamtfassungsvermögen von 10,8 l mit zwei Körben (4,3 l + 6,5 l), eine Leistung von 2630 W sowie zwei Knusperplatten und einem Bratenrost für eine verbesserte Garleistung.Preis und VerfügbarkeitVerbraucher können ab heute die Modelle Turbo Tower Pro Smart und Turbo Tower Pro bei führenden Einzelhändlern kaufen. Die Standardversion wird ab Mai bei Otto, Expert und Amazon erhältlich sein.Ab sofort verfügbar auf Amazon und unserer offiziellen Website:Turbo Tower Pro Smart (Gold+Grau)- Offizielle Website (https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-retail)Turbo Tower Pro Smart (Grau+Silber)- Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DPQ55RVS)- Offizielle Website (https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-amz)Turbo Tower Pro (Grau+Silber)- Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DPQ6G71Q)- Offizielle Website (https://cosori.de/products/cosori-turbo-tower-10-8-liter-heissluftfritteuse-amz)Ab sofort verfügbar bei Otto, Kaufland, MediaMarkt und Saturn:Turbo Tower Pro Smart (Gold+Grau)- MediaMarkt Saturn (https://www.mediamarkt.de/de/product/_cosori-caf-dc1235-dder-turbo-tower-pro-smart-heissluftfritteuse-2630-watt-dunkelgraugold-2979392.html)- Otto (https://www.otto.de/p/cosori-heissluftfritteuse-cosori-turbo-towertm-pro-smart-caf-dc123s-dder-airfryer-mit-vertikaler-doppelkammer-2630-w-7-funktionen-5-geschwindigkeitsstufen-2-dc-motoren-2-koerbe-app-S05D60BL/variationId=S05D60BLJBPK)- Kaufland (https://www.kaufland.de/product/522744682/)Die Turbo Tower Serie umfasst drei Modelle mit unterschiedlichen Preisen:- Cosori Turbo TowerTM - UVP: 229,99 €. (Mai)- Cosori Turbo TowerTM Pro - UVP: 259,99 € (April)- Cosori Turbo TowerTM Pro Smart - UVP: 279,99 € (April)Für Produktbilder, bitte hier klicken (https://etekcitycorp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johnny_liang_vesync_com/EoNuJpVmPbNOlXW8yN9aTLkBF3G22iixdKOf4gwMovU2wQ?e=SUgqrB).Um das Video anzusehen, klicken Sie bitte hier (https://youtu.be/uaqN4Rf2tLE).Über CosoriCosori ist eine renommierter Hersteller von Küchengeräten, die zur VeSync-Familie gehört und sich dem Ziel verschrieben hat, gesunde Ernährung mühelos zu machen. Cosori ist bekannt für seine innovativen Heißluftfritteusen und intelligenten Küchenlösungen und ermöglicht es Einzelpersonen und Familien, mit Leichtigkeit köstliche und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichem Design helfen wir Heimköchen, Ergebnisse in Restaurantqualität zu erzielen und gleichzeitig einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Finden Sie mehr auf cosori.deKontakt:Johnny Liang,johnny.liang@vesync.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=uaqN4Rf2tLEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2657740/turbotower_1057_13x15_highres__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2657741/Press_Release_Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosori-stellt-die-turbo-tower-air-fryer-serie-vor---platzsparende-innovation-fur-gleichmaWiges-garen-und-muhelose-ausgewogene-mahlzeiten-302420992.htmlOriginal-Content von: Cosori, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176023/6007286