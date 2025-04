DJ EUREX/DAX-Future erneut sehr schwach - Weiter extrem volatil

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag erneut massiv nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 690 auf 19.870 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 20.299 und das -tief bei 19.799 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.653 Kontrakte. Die Umsätze sind vergleichseweise hoch - so auch die Volatilität. Vom Hoch zum Tief hat der Kontrakt bereits 500 Punkte gehandelt.

Charttechnische Unterstützungen, die ansonsten gerne als Orientierung genannt werden, liefern in diesen volatilen Zeiten kaum Hilfe. Der VDAXNew stieg am Freitag um 20 Prozent auf gut 30 und dürfte zum Wochenbeginn weiter in die Höhe schießen - und signalisiert damit extremen Stress am Aktienmarkt.

April 07, 2025

