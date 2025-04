TORONTO und HAIFA, Israel, 04. April 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX, OTCQB: NRXBF, Deutschland: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV"), eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.543.238 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,65 CAD pro Einheit mit einem Gesamtbruttoerlös von 2.303.105 CAD (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für Betriebskapital, die Errichtung einer Produktionsstätte von ExoTop in den USA und eine Notierung an einer bedeutenden US-Börse zu verwenden, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

CEO Dr. Lior Shaltiel kommentierte: "Wir schätzen die starke Unterstützung unserer Investoren aufrichtig. Unsere präklinischen Ergebnisse und die wachsende Anerkennung durch Analysten unterstreichen die Stärke unserer Wissenschaft und die Glaubwürdigkeit unserer Strategie und unseres Teams. Unser Momentum übersetzt sich in ein greifbares Vertrauen der Investoren, das es uns ermöglicht, Finanzmittel zu sichern und unseren Fortschritt in Richtung klinischer und kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin zu beschleunigen."

CFO Eran Ovadya fügte hinzu: "Diese erfolgreiche Finanzierung markiert einen bedeutenden Meilenstein für NurExone, da wir unseren operativen Fußabdruck erweitern und unsere finanzielle Position stärken. Die Erlöse werden entscheidend zur Unterstützung unserer strategischen Initiativen beitragen, einschließlich der Errichtung einer US-Einrichtung, die unsere Präsenz in wichtigen Märkten verbessern und uns weiter mit unseren langfristigen Wachstumszielen und der Absicht, an eine bedeutende US-Börse aufzusteigen, in Einklang bringen wird."

Bedingungen des Angebots

Jede Einheit bestand aus (i) einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens (jede eine "Stammaktie") und (ii) einem Kaufwarrant für eine Stammaktie (jeder ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,85 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten zu erwerben.

Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots sowie den geltenden US-Vorschriften.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV, OTCQB und Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial zur Behandlung von akuten Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen, beides Märkte im Milliarden-Dollar-Bereichi. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Einstufung als Orphan-Drug, erleichtern den Fahrplan für klinische Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven gezielten Abgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: mailto: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1-647-479-5803

E-Mail: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: mailto:e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: mailto:aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen, die sich auf Folgendes beziehen: das Unternehmen, das die Emission zu den hierin angegebenen Bedingungen abschließt; das Unternehmen, das alle behördlichen Genehmigungen erhält; die Verwendung der Erlöse aus der Emission; das Unternehmen, das Fortschritte in klinischen und kommerziellen Durchbrüchen in der regenerativen Medizin macht; das Unternehmen, das seine Präsenz in wichtigen Märkten ausbaut; der Plan des Unternehmens, eine Auflistung zu verfolgen und die damit verbundenen Vorteile; und die Technologieplattform von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen anbietet, die an minimal-invasiver zielgerichteter Medikamentenabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung vorliegen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: dass das Unternehmen die Vorteile von Exosomen realisiert; dass das Unternehmen Exosomen für eine breite Palette von Anwendungen produzieren und liefern wird; dass die Produkte des Unternehmens für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden können; dass das Unternehmen seine geplanten zukünftigen Vorhaben und Erwartungen erfüllt; dass eine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen in den Bereichen Rückenmark, Sehnerv und anderen therapeutischen Gebieten besteht; dass das Unternehmen seine präklinischen Studien durchführt und deren Vorteile realisiert; dass das Unternehmen das Potenzial von mit Exosomen beladenen Medikamenten zur Regeneration oder Reparatur beschädigter Nerven ausschöpft; dass das Unternehmen sein fortlaufendes Engagement für die Nutzung seiner ExoTherapy-Plattform zur Förderung des Bereichs der regenerativen Medizin und der Anwendungen der Zelltherapie aufrechterhält; dass das Unternehmen das Angebot zu den hierin angegebenen Bedingungen abschließt; dass das Unternehmen alle behördlichen Genehmigungen erhält; dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot wie hierin beschrieben verwendet; dass das Unternehmen klinische und kommerzielle Durchbrüche in der regenerativen Medizin erzielt; dass das Unternehmen seine Präsenz in wichtigen Märkten stärkt; dass das Unternehmen an einer bedeutenden US-Börse gelistet wird und die Vorteile daraus realisiert; und dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer minimal-invasiven, zielgerichteten Medikamentenabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem bisherigen Fehlen von Einnahmen; staatlichen Vorschriften; der Marktakzeptanz seiner Produkte; schnellen technologischen Veränderungen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; der Abhängigkeit von strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; der Tatsache, dass Ergebnisse aus präklinischen Studien und frühen klinischen Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen; dem unsicheren Ausgang, den Kosten und der Dauer von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; dem unsicheren klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein wirksames Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; der Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; der Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind oder anderweitig den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; Verzögerungen oder unerwartete Probleme bei der Durchführung und Fertigstellung präklinischer Studien und klinischer Studien; der Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; der Unfähigkeit, einen ausreichenden Schutz für das geistige Eigentum der Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die angegebenen Vorteile dieser Studien zu realisieren; der Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu nutzen; der Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für eine Vielzahl von Anwendungen herzustellen und/oder bereitzustellen; der Unfähigkeit seiner Produkte zur Behandlung von Patienten verwendet zu werden; mangelnder Akzeptanz im Bereich Zelltherapieanwendungen; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; mangelnder wachsender klinischer Bedarf an innovativen Behandlungen in Bereichen wie Rückenmarkverletzungen, Glaukom und anderen therapeutischen Gebieten; der Unfähigkeit des Unternehmens, mit Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten; der Unfähigkeit des Unternehmens, das angegebene Potenzial für mit Exosomen beladene Medikamente zur Regeneration oder Reparatur beschädigter Nerven zu realisieren; der Unfähigkeit des Unternehmens, sein fortwährendes Engagement für die Nutzung seiner ExoTherapy-Plattform zur Förderung regenerativer Medizin und Zelltherapieanwendungen aufrechtzuerhalten; der Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Studien durchzuführen; der Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot unter den angegebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; fehlender behördlicher Genehmigungen für das Angebot; einer abweichenden Verwendung der Erlöse aus dem Angebot als hier beschrieben; fehlender klinischer und/oder kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; einer mangelnden Präsenz in Schlüsselmärkten; dem Scheitern eines Börsenaufstiegs an eine bedeutende US-Börse und/oder dem Realisieren der damit verbundenen Vorteile; einer fehlenden Neuartigkeit der Plattformtechnologie von NurExone für Pharmaunternehmen mit Interesse an minimalinvasiver gezielter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen sowie den unter "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars vom 27. August 2024 diskutierten Risiken. Eine Kopie dieses Formulars ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass tatsächliche Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen zur Berücksichtigung neuer Ereignisse oder Umstände, außer wenn gesetzlich vorgeschrieben.

Weder TSXV noch dessen Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien von TSXV definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

i Rückenmarksverletzung , Glaukom

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/NRX/news/7883408381410104/NurExone_Biologic_Announces_US_Uplisting_Intention_and_Closes_C23_Million_Private_Placement



