DJ EUREX/Bund-Future profitiert von Flucht in sichere Häfen

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Montag nach oben. Anleihen profitieren im aktuellen Umfeld von der Flucht in die sicheren Häfen am Kapitalmarkt. Der Juni-Kontrakt steigt um 90 Ticks auf 131,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,31 Prozent und das -tief bei 130,67 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 76.147 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 61 Ticks auf 119,49 Prozent.

Die Risikoaversion der Investoren bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Die Renditen an den Staatsanleihemärkten in Deutschland sind auf dem Rückzug. Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer haben nach Aussage der Marktstrategen der Helaba zuletzt zugenommen und die marktbasierten Inflationserwartungen seien gesunken.

Beim Bund-Future sei festzuhalten, dass am Freitag ein neues Impulshoch bei 131,48 markiert worden sei. Nun sei der Weg geebnet für eine 100-Prozent-Korrektur der Kursverluste von Anfang März. Das Ziel liege am Hoch bei 132,56, heißt es weiter. Die Indikatoren stehen unisono auf Kauf oder steigen.

April 07, 2025 02:34 ET (06:34 GMT)

