News von Trading-Treff.de Renk steht kurz davor, jetzt an den Börsen in ein offenes Messer zu rennen. Die Notierungen sind am Montagmorgen um fast 20 % eingebrochen. Als Reaktion auf den allgemeinen Rutsch an den Börsen ging es um 19,95 % nach unten. Zur Einordnung: am Freitag verlor die Aktie am Ende -8,74 % an der Börse Xetra. In München an der dorthin Börse in der Kurs sogar noch etwas weiter nach unten. Aber: wWährend des Handels am Freitag hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...