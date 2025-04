News von Trading-Treff.de Nel Asa hat inzwischen einen massiven Rückgang im Aktienkurs verzeichnen müssen. Am Freitag ging die Aktie mit einem Wert von 0,197 € aus dem Handel. Inzwischen hat die Aktie in den ersten Stunden am Montag noch einmal ein Minus von mehr als -7 % hingelegt. Damit ist der Kurs weniger als 0,20 € wert und unterhalb der letzten Stelle, die zumindest aus Sicht noch etwas Unterstützung bringen könnte. Nel Asa hat auch am Wochenende ...

