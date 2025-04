© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Die Weltmärkte beben und reagieren weiterhin sensibel auf die US-Zölle und Chinas Gegenmaßnahmen. Zudem mehren die Indizien einer schwachen US-Wirtschaft Rezessions-Ängste. Die Investmentbank Goldman Sachs hat am Montag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für die kommenden zwölf Monaten auf 45 Prozent angehoben und sich mit dieser Einschätzung anderen Banken angeschlossen. Grund: Die politische Unsicherheit habe zugenommen, was die Investitionsausgaben wahrscheinlich stärker dämpfen werde, so Goldman. Aufgrund dieser Befürchtungen, ziehen Anleger weltweit den Märkten den Stecker. S&P 500 verliert über 10 Prozent an zwei Tagen Der S&P 500 schloss am Freitag mit einer …