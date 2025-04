(shareribs.com) London 07.04.2025 - Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn weiter nach unten. Dabei sorgt der Ausverkauf in Asien für zusätzliche Verunsicherung. Das niedrige Preisniveau setzt die USA unter Druck, die OPEC+ Staaten legen nach. Die Handelswoche beginnt so dramatisch wie die letzte endete. In Japan gab der Nikkei 225 um 6,7 Prozent nach, der Hang Seng Index verlor mehr als zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...