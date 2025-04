Berlin (ots) -Ein Interior wie in den Villen der Hollywood-Stars - luxuriös, atemberaubend und stilvoll. Was nach Millionenbudget klingt, wird durch Ramona Portugalov, eine der gefragtesten Interior Designerinnen Deutschlands, zur erreichbaren Realität. Mit einem unfehlbaren Gespür für Materialien, Farben und Details verwandelt sie selbst die unscheinbarste Wohnung in eine beeindruckende Wohlfühl-Oase. Ihr Geheimnis? Design-Tricks mit maximalem Effekt - smart, exklusiv und immer einen Schritt voraus.Es geht nicht darum, viel Geld auszugeben, sondern die richtigen Akzente zu setzen. Großzügige Spiegel, hochwertige Stoffe und gezielt eingesetztes Licht können einen Raum sofort teurer wirken lassen - ohne das Budget zu sprengen. Nachfolgend liest du die 5 besten Interior-Tricks, mit denen du deine Wohnung in einen luxuriösen Rückzugsort verwandelst - ganz ohne Millionenbudget.Merkmale von LuxusLuxus in der Raumausstattung folgt drei grundlegenden Prinzipien. Erstens: Weniger ist mehr. Statt vieler Möbel, Materialien und Accessoires genügen wenige, dafür sorgfältig ausgewählte Stücke von hoher Qualität. Zweitens: Ein stimmiges Zusammenspiel von Farben, Formen und Materialien schafft eine harmonische Atmosphäre, die Ruhe und Eleganz ausstrahlt. Und drittens: Luxus lässt sich nicht objektiv definieren - er ist immer auch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und des individuellen Stils.Grundlagen einer luxuriösen RaumgestaltungAufbauend auf den grundlegenden Prinzipien von Luxus gibt es sieben konkrete Schlüssel, mit denen Wohnräume hochwertig wirken. Einer der wichtigsten ist die optimale Raumnutzung. Dafür gilt es zunächst, klare Zonen wie Ess-, Wohn- oder Arbeitsbereiche zu definieren. Anschließend werden Möbel so ausgewählt, dass sie im richtigen Verhältnis zum vorhandenen Platz stehen - nicht zu groß, nicht zu klein. Dabei sollte stets auf ausreichend Bewegungsfreiheit geachtet werden: Mindestens 60 Zentimeter Freiraum sorgen für ein angenehmes Raumgefühl.Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Beleuchtung. Hochwertige Raumgestaltung setzt auf ein dreischichtiges Lichtkonzept: Erstens das Ambientelicht - etwa durch Deckenleuchten oder Einbaustrahler -, das für eine gleichmäßige Grundhelligkeit sorgt. Zweitens das Akzentlicht, zum Beispiel in Form von Spots oder Lichtleisten, das besondere Details oder Bereiche betont. Und drittens die dekorative Beleuchtung - wie eine Stehlampe mit außergewöhnlichem Schirm -, die nicht nur Licht spendet, sondern gleichzeitig als stilvoller Hingucker dient.Ein weiterer Schlüssel zu einem luxuriösen Wohnambiente ist die Farbgestaltung. Eine harmonische Auswahl vermittelt dabei Hochwertigkeit, während gezielte Akzente Charakter verleihen. Der größte Anteil des Raumes sollte dabei in einer neutralen Farbe wie Weiß oder Beige gehalten sein. Hervorstechende Akzente fügen Persönlichkeit hinzu, was durch auffällige Texturen unterstrichen wird. Die dafür verwendeten Materialien sollten hochwertig sein, beispielsweise Leder, Marmor, Seide oder Holz.Dekorationen und Accessoires runden den Gesamteindruck ab. Sie sind Ausdruck des persönlichen Stils, verbinden Farben und Materialien und schaffen dadurch eine einzigartige Atmosphäre. Beispiele für dekorative Elemente sind Pflanzen, Bücher, Kissen, Spiegel, Kerzen und mehr. Auch die Wandgestaltung beeinflusst das Ambiente eines Raums. Luxuriöse Texturen können durch Tapeten, Stuck, Stein, Holz oder Spiegel geschaffen werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Bodenbelag, der die Atmosphäre eines Raumes mitbestimmt. Hochwertige Materialien wie Parkett, Marmor oder Seidenteppiche schaffen dabei Eleganz und Komfort.Erschwingliche Tipps mit großer WirkungAuch mit einem begrenzten Budget lässt sich eine hochwertige Raumwirkung erzielen - entscheidend ist eine gezielte Schwerpunktsetzung. Vorrang sollten Investitionen in die Basis erhalten: Dazu zählen Bodenbeläge, Wandgestaltung und einzelne prägnante Möbelstücke, sogenannte Key Pieces. Accessoires hingegen erfordern meist nur einen geringen finanziellen Aufwand.Im Bereich der Wandgestaltung bieten sich auch bei kleinerem Budget wirkungsvolle Lösungen an, etwa durch Stuck oder Spiegel. Sparpotenzial bei der Beleuchtung bieten LED-Stripes und Leuchten mit Dimmfunktion. Statt teurer Bodenbeläge können Teppiche aus Viskose oder Stoffe wie Samt und Bouclé eingesetzt werden, um eine elegante Anmutung zu erzielen. Auch Bücher, Kerzen oder Wandpaneele in Marmoroptik tragen zur Aufwertung des Raums bei. Akzente in Gold - etwa bei Leuchten, Rahmen oder Griffen - runden das Gesamtbild ab und unterstützen den hochwertigen Gesamteindruck.Über Ramona Portugalov:Ramona Portugalov ist nicht nur Interior Designerin - sie ist eine kreative Visionärin, Unternehmerin und Inspirationsquelle für eine neue Generation von Designern. Als Gründerin und Geschäftsführerin der MONAPORT GmbH in Berlin hat sie es geschafft, Interior Design neu zu denken - zugänglich, stilprägend und stets mit einem Hauch von Luxus. Mit ihrem innovativen Konzept "Call a Designer" revolutioniert sie die Art, wie Menschen Designberatung erleben: unkompliziert, direkt und individuell. Mit der MONAPORT Academy bildet sie zudem Nachwuchstalente aus. 