Der Abverkauf beim DAX hat sich am Montag zu einem regelrechten Crash entwickelt. Darum liegt der deutsche Leitindex am Montag zeitweise zweistellig im Minus. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Rheinmetall und Novo Nordisk. Die Ausverkaufswelle am deutschen Aktienmarkt wegen der rabiaten US-Zollpolitik hat sich am Montag noch beschleunigt. Zum Handelsauftakt stürzte der Leitindex DAX um rund 10 Prozent ab - zuletzt konnte er sich mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...