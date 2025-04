* Trumps fataler Irrtum* Düstere Aussichten* Ein Lichtblick

Liebe Leser,



der 03. April 2025 könnte als der Tag in die Börsengeschichte eingehen, an dem das Ende der beispiellosen Spekulationsblase der 2020er Jahre eingeläutet wurde. Trumps hirnrissige Zollpolitik, die auf einen dramatischen und besorgniserregenden Mangel an ökonomischem Verständnis und Weitsicht schließen lässt, war wohl die Nadel, welche diese gigantische Blase zum platzen gebracht hat.



Schon seit einiger Zeit warnen wir vor großen Kursrückgängen an der US-Börse und damit auch an den globalen Aktienmärkten. Für unsere Leser kommen die jüngsten Kursrückgänge an den Börsen also nicht gerade überraschend. Die Zölle betrachten wir auch lediglich als Auslöser, nicht grundlegend als Ursache dieser Abwärtsbewegung, die wahrscheinlich nur der Auftakt zu einer langen Aktienbaisse ist. Diese Spekulationsblase wurde vor allem durch Bidens vollkommen verantwortungslose schuldengetriebene Fiskalpolitik ins Rollen gebracht und immer weiter genährt. Dass Trump das Ende dieses Bullenmarktes und höchstwahrscheinlich auch die damit einhergehende Rezession ausbaden muss, war uns schon zu seinem Amtsantritt klar, worüber wir bereits geschrieben haben.

