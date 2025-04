Zalando hat sich zuletzt in einem schwierigen Umfeld durchaus wacker geschlagen. Gute Zahlen, Rückenwind vom britischen Wettbewerber Next und eine leicht verbesserte Verbraucherstimmung sorgten für Stabilität. Auch die Marktdaten zeigen: Der Online-Modehandel ist zurück auf Wachstumskurs. Doch das hilft an diesem Montag alles nicht. Laut einer aktuellen Erhebung des E-Commerce-Verbands bevh stiegen die Umsätze im Online-Modehandel im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent auf 4,37 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...