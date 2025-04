München (ots) -- Enikö hat Geburtstag und plant eine Gartenparty- Daniel im Kaufrausch - Blumen für den Garten müssen her- Ab 7. April 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+Nicht immer wird in den Mannheimer Kleingärten gearbeitet. Der Garten bietet sich auch sehr gut zum Feiern an. Das weiß auch Enikö und veranstaltet zu ihrem Geburtstag eine Gartenparty. Daniel und seine Frau Veronika geraten im Gartencenter in einen Kaufrausch, denn es fehlen noch viele Blumen, Sträucher und Bäume in ihrem Garten. Gartenarbeit ist Leidenschaft - das stellen auch Frank und Lara fest. Die neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" sind ab dem 7. April 2025 täglich von Montag bis Freitag um 16:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Im rosa Garten von Enikö und Wendelin ist immer viel zu tun, doch heute machen die beiden eine Ausnahme. Enikö hat Geburtstag - sie wird 49 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag veranstaltet sie in ihrem Gartenabteil eine kleine Geburtstagsparty. Eingeladen sind Familie und Freunde sowie die Gartennachbarn Jürgen und Marion. Mit Sekt, Bier und Pizza feiern sie Enikös Ehrentag. On top stimmt Jürgen noch ein Geburtstagsständchen an und richtet ein paar liebevolle Worte an das Geburtstagskind.Daniel fährt mit seiner Frau Veronika in ein Gartencenter. Die Einkaufsliste ist lang. Für ihren Garten benötigen sie noch jede Menge Blumen, Sträucher und Bäume. Voller Elan schauen sie sich um. Nach und nach wird der Einkaufswagen immer voller. Veronika kennt sich zum Glück gut mit Blumen aus und weiß, was in den Garten passt. Zusammen sind die beiden ein eingespieltes Team. Am Ende sind alle Punkte der Liste abgehakt und ein bis zwei Pflanzen mehr im Korb gelandet. An der Kasse wird abgerechnet. Wie viel wird dieser Großeinkauf kosten?In Mannheim-Waldorf sind Frank und seine Tochter Lara wieder fleißig am Werk. Gemeinsam pflanzen sie Tomaten, bevor es für die beiden zum Fußballtraining geht. Ihr Motto lautet dabei klar: Es wird nur das angepflanzt, was später auch wirklich gegessen wird. Frank ist dankbar für Laras tatkräftige Unterstützung. Die Gartenarbeit bereitet ihr viel Freude, vor allem, weil sie dabei Zeit mit ihrem Papa verbringt. Auch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Fußball stärkt ihre Verbindung.Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung ab 7. April 2025, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim erzählt die schönsten Geschichten aus der Welt der Kleingartenanlagen. Eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern" arbeitet mit viel Herzblut an blühenden Gärten und Freizeitoasen. In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eines verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100930325