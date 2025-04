Nach den Kursverlusten vom Donnerstag (-3%) gab der DAX am Freitag weitere 5% ab und fiel auf einen Wochenschluss bei 20.642 zurück. Rückblick: Panikmodus an den Aktienmärkten - nachdem China am Freitag Gegenzölle auf die US-amerikanischen Strafzölle angekündigt hatte, setzte die nächste Verkaufswelle ein. Dabei stürzte der DAX - der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...