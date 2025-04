Frankfurt am Main (ots) -Ab sofort können sich Genossenschaften aus ganz Deutschland erstmalig für den "GenoAward" bewerben, der gemeinsam vom Genoverband e.V. und dem F.A.Z. Institut vergeben wird. Der Award würdigt herausragende Genossenschaften, die durch ihr Engagement gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen meistern und damit aktiv zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands beitragen. Genossenschaften aus allen Branchen sind eingeladen, ihre innovativen Projekte und Erfolge bis zum 31. Mai 2025 einzureichen.Sichtbarkeit im Internationalen Jahr der GenossenschaftenKatja Lewalter-Düssel, Vorstandsmitglied des Genoverbandes und Teil der Jury, betont: "Der GenoAward bietet eine einzigartige Plattform, um die beeindruckenden Leistungen von Genossenschaften sichtbar zu machen. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 weltweit den Genossenschaften gewidmet. Zu diesem Anlass wollen wir mit dem Award zukunftsorientierte Akteure auszeichnen, die Antworten auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit geben."Marco Schulz, ebenfalls Vorstandsmitglied und Jurymitglied, ergänzt: "Innovation, Zusammenarbeit und Gestaltungswille sind die Grundpfeiler genossenschaftlichen Erfolgs. Der GenoAward ist eine hervorragende Gelegenheit, diese Werte zu feiern und zu fördern. Ich freue mich auf inspirierende Bewerbungen."Der Award wird in fünf Kategorien vergeben - unter anderem "Beste Newcomerin: Neu gegründete Genossenschaft setzt Maßstäbe". Allein unter dem Dach des Genoverbandes wurden im Jahr 2024 insgesamt 68 Genossenschaften gegründet. 29 der genossenschaftlichen Newcomer, sind Energiegenossenschaften, die zeigen, wie vor Ort ökologisch Energie gewonnen werden kann. Weitere Beispiele für Neugründungen sind unter anderem Genossenschaften der Infrastruktur und Nahversorgung, wie Dorfgaststätten, -kneipen und -läden, Wohnungsgenossenschaften sowie Genossenschaften, die eine hausärztliche Versorgung sicherstellen wollen. Bewerben können sich neugegründete Genossenschaften, die in den letzten drei Jahren gegründet wurden.Alle Award-Kategorien im Überblick1. Beste Newcomerin: Neu gegründete Genossenschaft setzt Maßstäbe2. Innovative Pionierin: Genossenschaft findet neue Wege3. Regionale Heldin: Genossenschaft löst Probleme vor Ort4. Gemeinsam stärker: Genossenschaften engagieren sich5. Gemeinsam wir: Genossenschaften fördern Fachkräfte"Als F.A.Z. Institut möchten wir mit dem GenoAward einen Beitrag dazu leisten, genossenschaftliches Engagement stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Es ist beeindruckend zu sehen, wie vielfältig Genossenschaften heute Lösungen für gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen entwickeln." ergänzt Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts.Eckdaten zum GenoAwardDie Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Mai 2025. Genossenschaften, unabhängig von Größe und Branche, können sich bewerben. Die Bewertung erfolgt durch eine hochkarätige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Neben Katja Lewalter-Düssel und Marco Schulz von Seiten des Genoverbandes sind unter anderem Dr. Volker Breid (Geschäftsführer der F.A.Z.), Johannes Pennekamp (Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung bei der F.A.Z.), Prof. Dr. Sascha Mölls (Geschäftsführender Direktor des Marburger Genossenschaftsinstituts) sowie Prof. Dr. Ali Aslan Gümüsay (Professor für Innovation, Entrepreneurship & Nachhaltigkeit an der LMU München) Mitglieder der Jury.Die Preisträger werden am 24. September 2025 im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main geehrt. Neben der Auszeichnung erhalten die Preisträgerinnen ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.Genossenschaften, die sich für den GenoAward 2025 bewerben möchten, finden weitere Informationen sowie das Bewerbungsportal unter www.genoaward.com.Über den GenoverbandDer Genoverband e.V. ist der Prüfungs- und Beratungsverband, Interessenvertreter und Bildungsträger für rund 2.600 Mitgliedsgenossenschaften. Als moderner Dienstleister betreut er Genossenschaften aus den Bereichen Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen mit über acht Millionen Mitgliedern in 14 Bundesländern. Mehr Informationen unter: www.genoverband.deÜber das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut (https://www.faz-institut.de/) seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. F.A.Z.-Institut GmbHGregor VischerPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91 27 54E-Mail: g.vischer@faz-institut.de