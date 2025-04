© Foto: DALL*E

Ein plötzlicher Krypto-Crash reißt Bitcoin und Altcoins in die Tiefe. Der massive Liquidations-Tsunami erschüttert den Kryptomarkt!Die Kryptomärkte erleben einen dramatischen Kursrutsch, der an vergangene Panikverkäufe erinnert. In den letzten 24 Stunden wurden Long-Positionen im Gesamtwert von über 840 Millionen US-Dollar aufgelöst. Besonders betroffen waren dabei Trader, die auf steigende Kurse bei Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) sowie Altcoins wie XRP und Solana (SOL) gewettet hatten. Bitcoin bricht ein - Altcoins kollabieren mit! Der Bitcoin-Kurs fiel am Sonntag unter die Marke von 77.000 US-Dollar und markierte damit den schlechtesten Monatsstart seit Jahren - und das in einem …