Die NAB Show 2025 beginnt am Samstag, dem 5. April, mit der Eröffnung der Ausstellung am 6. April, auf der Innovationen vorgestellt werden, die die Content- und Unterhaltungslandschaft definieren und die Zukunft des Storytellings prägen werden. Von KI-gesteuerten Tools bis hin zur Creator Economy, Sport, Cloud-Virtualisierung und Streaming/OTT werden auf der Ausstellungsfläche und im Konferenzprogramm die Technologien vorgestellt, die Innovationen in verschiedenen Branchen vorantreiben. Als weltweit größte Zusammenkunft von Medien-, Technologie- und Unterhaltungsexperten findet die NAB Show 2025 vom 5. bis 9. April im Las Vegas Convention Center statt und erwartet mehr als 60.000 registrierte Teilnehmer.

"Die Zukunft von Inhalten und Unterhaltung wird auf der NAB Show 2025 im Mittelpunkt stehen und die Art und Weise, wie Inhalte weltweit erstellt, verbreitet und konsumiert werden, neu definieren", sagte Karen Chupka, EVP of Global Connections and Events, NAB. "Diese Messe wurde erfolgreich als Plattform für Content-Ersteller aller Art neu konzipiert von Social Media über Fernsehen bis hin zur großen Leinwand und hält dieses Versprechen, indem sie innovative Innovationen präsentiert, die die Kunst des Geschichtenerzählens über alle Medien hinweg weiterentwickeln werden."

Ausstellungsfläche und Exponate

Auf der Ausstellungsfläche der NAB Show werden fast 1.100 Unternehmen vertreten sein, darunter 125 Erstaussteller. Zu den namhaften Marken gehören Adobe, AWS, AT&T Business, Blackmagic, Canon, Cisco, Dell Technologies, Fujifilm, Intel, Microsoft, Nikon, Quantum Corporation, Riedel, Sony und Verizon Business.

Aufstrebende Technologien und Start-ups werden mit neuen Ausstellungsbereichen im Mittelpunkt stehen, darunter:

Startup Stage in Propel ME In Zusammenarbeit mit Fabric.ai werden in diesem Bereich 22 Start-ups in der Frühphase vorgestellt, wobei 80 der Unternehmen KI-Technologien zeigen.

In Zusammenarbeit mit Fabric.ai werden in diesem Bereich 22 Start-ups in der Frühphase vorgestellt, wobei 80 der Unternehmen KI-Technologien zeigen. AI Innovation Pavilion : An diesem erstklassigen Standort mit hochmodernen KI-Lösungen können sich Branchenführer und Entscheidungsträger vernetzen, Innovationen erkunden und Kontakte knüpfen.

: An diesem erstklassigen Standort mit hochmodernen KI-Lösungen können sich Branchenführer und Entscheidungsträger vernetzen, Innovationen erkunden und Kontakte knüpfen. Premiere Park: In diesem speziellen Bereich werden Erstaussteller neue Technologien und Dienstleistungen vorstellen.

In diesem speziellen Bereich werden Erstaussteller neue Technologien und Dienstleistungen vorstellen. Sports Business Hub: Hier werden die neuesten Tools und Technologien für die Einbindung des Publikums und die Monetarisierung des Fanerlebnisses vorgestellt.

Konferenzprogramm und Redner

Das Konferenzprogramm der NAB Show umfasst 550 Sitzungen, in denen die neuesten Trends in den Bereichen Wirtschaft, Kreativität, Produktion und Technologie vorgestellt werden. Zu den neuen Sitzungsreihen gehören:

Business of Entertainment Dieser zweitägige Track, der in Zusammenarbeit mit The Ankler produziert wird, bringt die Top-Dealmaker Hollywoods und wichtige Vordenker zusammen, die den Wandel vorantreiben und zukunftsorientierte Strategien und Lösungen umsetzen. Zu den Themen gehören Media-Dealmaking, Content-Bundles, neue Werbemodelle, der Stand der Produktion, die Schnittstelle zwischen Hollywood und der Kreativwirtschaft sowie aufkommende Verbraucher- und Publikumstrends.

Dieser zweitägige Track, der in Zusammenarbeit mit The Ankler produziert wird, bringt die Top-Dealmaker Hollywoods und wichtige Vordenker zusammen, die den Wandel vorantreiben und zukunftsorientierte Strategien und Lösungen umsetzen. Zu den Themen gehören Media-Dealmaking, Content-Bundles, neue Werbemodelle, der Stand der Produktion, die Schnittstelle zwischen Hollywood und der Kreativwirtschaft sowie aufkommende Verbraucher- und Publikumstrends. Sports Summit: Die Zukunft der Sportrechte und des Fanerlebnisses Bei dieser dreitägigen Veranstaltung wird die schnell wachsende Schnittstelle von Sport, Medien und Technologie mit wichtigen Akteuren wie AWS, IMAX, NFL und Microsoft untersucht. Vordenker werden Möglichkeiten zur Erweiterung des Fanerlebnisses und zur Erschließung neuer Einnahmequellen erkunden.

Mehr als 1.000 Branchenführer werden auf mehr als 20 Bühnen sprechen und Vorreiter vorstellen, die neue Wege nutzen, wie das Publikum Inhalte konsumiert, darunter:

Dhar Mann und Sean Atkins von Dhar Mann Studios Dhar Mann wurde 2024 von Forbes' zum zweitbesten Creator gekürt und hat schätzungsweise 24 Millionen YouTube-Follower und 120 Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen.

Dhar Mann wurde 2024 von zum zweitbesten Creator gekürt und hat schätzungsweise 24 Millionen YouTube-Follower und 120 Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen. Nick Khann, Präsident CEO und Paul "Triple H" Levesque, Chief Content Officer, WWE haben kürzlich einen 10-Jahres-Vertrag über 5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, um RAW auf Netflix zu bringen.

haben kürzlich einen 10-Jahres-Vertrag über 5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, um RAW auf Netflix zu bringen. Gotham Chopra Mitbegründer von ROS (Religion of Sports) ROS ist ein Full-Service-Studio, das leistungsstarke Inhalte erstellt, darunter Serien wie Simone Biles Rising ; In the Arena: Serena Williams; und Kobe Bryants Muse.

ROS ist ein Full-Service-Studio, das leistungsstarke Inhalte erstellt, darunter Serien wie ; und Bobby Carter, Moderator und Produzent von NPRs Tiny Desk Concerts

Moderator und Produzent von NPRs Tiny Desk Concerts Jody Gerson, Vorsitzender und CEO der Universal Music Publishing Group

Vorsitzender und CEO der Universal Music Publishing Group Portia Archer CEO, Women's Tennis Association

CEO, Women's Tennis Association Tracey Perlman SVP Player Operations, NFL

SVP Player Operations, NFL Jason McCourty, Super Bowl Champion, NFL Game Analyst, CBC

Super Bowl Champion, NFL Game Analyst, CBC Tracy Dyson, Astronautin, NASA

Astronautin, NASA Kevin Mayer und Tom Staggs Mitbegründer und Co-CEOs, Candle Media

Mitbegründer und Co-CEOs, Candle Media Steven A. Smith Fernsehmoderator, ESPN

Show-Floor-Erlebnisse

Die NAB Show 2025 wird auch interaktive, immersive Erlebnisse präsentieren, darunter:

Creator Lab: Das ultimative Ziel für Influencer, Content-Ersteller und digitale Geschichtenerzähler, die ihr Handwerk verbessern, ihre Marken ausbauen und die neuesten Tools zur Gestaltung der Creator Economy erkunden möchten.

Das ultimative Ziel für Influencer, Content-Ersteller und digitale Geschichtenerzähler, die ihr Handwerk verbessern, ihre Marken ausbauen und die neuesten Tools zur Gestaltung der Creator Economy erkunden möchten. AWS Rennsimulator: Testen Sie Ihre Fahrkünste, generieren Sie Echtzeitdaten und erleben Sie die neuesten immersiven Unterhaltungsinhalte.

Die Zukunft von Inhalten und Unterhaltung gestalten

Die NAB Show 2025 wird voraussichtlich ihr jährliches Besucherwachstum fortsetzen und die Zahl von 60.000 Anmeldungen mit Teilnehmern aus 160 Ländern, darunter 44 organisierte Delegationen, übertreffen. Sie kommen zusammen, um Teil der globalen Content- und Unterhaltungslandschaft zu werden, in der Geschäfte gemacht und Partnerschaften geschmiedet werden. Die Messe zieht die nächste Generation von Geschichtenerzählern an, wobei 50 der Teilnehmer zum ersten Mal an der NAB Show 2025 teilnehmen. Jedes Jahr werden durch die auf der NAB Show geknüpften Kontakte Geschäfte im Wert von fast 17 Milliarden US-Dollar generiert.

Die Anmeldung für die NAB Show ist geöffnet. Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen finden Sie unter NABShow.com.

