Minus sechs Prozent im DAX, minus 13 Prozent im Hang Seng und auch die Indikationen für die US-Indizes sind am Montag tiefrot. Trumps Zoll-Politik hinterlässt tiefe Spuren an den Aktienmärkten, die Sorgen um eine Rezession in den USA oder sogar global sind groß. Dennoch oder eher gerade deshalb liegt ein Trade des AKTIONÄR aus Ausgabe 10/25 weit vorne."Der Druck nimmt zu" lautete in dieser Ausgabe die Überschrift im Rohstoff-Check. Das Fazit: Anleger greifen zum Short auf Öl der US-Sorte WTI. Damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...