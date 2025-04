BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD haben in Berlin ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Zum Auftakt wurde von sozialdemokratischer Seite Zuversicht für eine baldige Einigung verbreitet. Sie sei froh, dass es jetzt weitergehe, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Manuela Schwesig (SPD). "Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch gelingen könnte, in dieser Woche fertig zu werden."

Zu Details der heutigen Beratungen wollte sich die SPD-Politikerin bei der Ankunft am Verhandlungsort nicht äußern. "Es sind natürlich noch offene Punkte, aber alle arbeiten intensiv daran, die auch zu klären." Am wichtigsten sei, dass alles, was man den Bürgerinnen und Bürgern verspreche, auch finanzierbar sei, betonte Schwesig. Man schaue auch noch, was man für die Wirtschaft tun könne./sk/DP/mis