NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Auch wenn die US-Regierung keine Zölle auf Computer-Chips verhängt habe, werde die US-Zollpolitik die Nachfrage nach Smartphones, Servern, Laptops und Autos negativ beeinflussen und damit auch Nachfrage nach Chips, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem könnten in den USA steigende Kosten für Maschinen zur Halbleiterfertigung Projekte zum Bau von Halbleiterwerken beeinträchtigen./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 12:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 12:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6