NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" belassen. Im aktuell wegen der US-Zollstreitigkeiten unsicheren Marktumfeld und damit verbundener großer Kursausschläge sei die beste Wahl, auf Unternehmen mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse zu setzen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Software-Unternehmen./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 20:09 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2025 / 20:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703