Bonn (ots) -Doku-Frühling 20252 Wochen, zwei ThementageBunt und vielfältig wie die Natur: der Doku-Frühling bei phoenix. Zartgelb, lichtblau, grasgrün: Diese schöne Jahreszeit bringt die Farben zurück und damit das Gefühl von Neuanfang. So, wie das Leben vielerorts aus dem Winterschlaf erwacht, macht phoenix sich auf zu neuen Ufern. Ob mit der Bahn auf gefährlichen Trassen, mit dem Auto durch den hohen Norden oder zu Fuß über die Pilgerpfade der Welt: Die Sehnsucht nach Neuem ist das, was uns alle antreibt.Im Doku-Frühling bringt phoenix die Vielfalt der Welt zu uns. Die Dokumentationen zeigen die faszinierende Wildnis Kanadas, lassen die unfassbare Weite der Weltmeere erahnen und warmen Sand unter den Füßen spüren.Mit Dokumentationen, die seltene Einblicke geben und staunen lassen.So geht die Reise auch in die Vergangenheit zurück zu dem Ursprung großer Kulturen, deren Wahrzeichen wir heute noch bewundern können.Inspirierend, vielfältig und mit der Dynamik dieser besonderen Jahreszeit:Der Doku-Frühling bei phoenix - vom 12. April bis zum 25. April.Programmhighlights in der Primetime:Samstag, 12. April: Die gefährlichsten Bahnstrecken der WeltSonntag, 13. April: Schottlands wilde JahreszeitenDienstag, 15. April: Traumorte: Kambodscha und Thailands faszinierende InselweltMittwoch, 16. April: Mit dem Zug durch NeuseelandKarsamstag, 19. April: Naturparadiese am ÄquatorOstersonntag, 20. April: Ein Jahr in Kanadas WildnisDienstag, 22. April: Norwegens SehnsuchtsstraßenMittwoch, 23. April: Japan im Licht der Jahreszeiten2 Wochen und 2 ThementageThementag Karfreitag, 18. April 2025Weite WegeRedaktion: Kerstin SchukowskiAuf steilen Pfaden, staubigen Straßen und durch schier endlose Landschaften - am Thementag "Weite Wege" scheint keine Strecke zu hart. Ein Tag, der das Beschwerliche des Unterwegsseins zeigt, ebenso wie das Beflügelnde. Unsere Dokumentationen erzählen von Menschen, die sich zu Fuß auf den Weg machen - viele von ihnen, getragen von ihrer Spiritualität, ihrem Willen und der Suche nach Sinn.Der 18. April erzählt vom Rhythmus des Gehens, von der Sehnsucht nach fernen Orten und den Strapazen, die weite Pilgerstrecken bergen. Dabei begleitet phoenix Pilgerinnen und Pilger ganz unterschiedlicher Herkunft auf ihren kleinen und großen Reisen, berichtet von ihrem Schicksal und dem, was sie antreibt. Auf ihrem Weg nehmen sie Einsamkeit in Kauf, manchmal sogar Hunger und Durst und finden Glück in neuen Horizonten und unerwarteten Begegnungen. Zwischen Hochgefühl, herzlicher Gastfreundschaft und Tipps für die besten Blasenpflaster: Weite Wege ist nah dran an den Pilgernden und eröffnet bezaubernde Blicke in die entlegensten Regionen der Welt.Weite Wege am Freitag, den 18. April ab 9:00 Uhr.Thementag Ostermontag, 21. April 2025WunderbautenRedaktion: Nicole Strack7 Millionen Besucher bestaunen jährlich den Eiffelturm in Paris, über 3 Millionen besuchen jedes Jahr während eines Barcelona-Trips die Sagrada Familia. Nur zwei der ikonischen Monumente, auf die phoenix am Ostermontag im Thementag Wunderbauten die Kamera schwenkt. Weltweit ragen sie in die Höhe und überdauerten Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende: Imposante Bauwerke der Menschheitsgeschichte, raffinierte Architekturen und geniale technische Konstruktionen, die unseren Alltag revolutionierten.In sakralen Bauten und religiösen Kultstätten haben sich alle Glaubensrichtungen ihre ewigen Pilgerstätten geschaffen, ob in gotischen Spitzbogenkathedralen, in Pyramidenform oder als reich verzierte Tempel.Auch viele berühmte Herrscherinnen und Herrscher verewigten sich in einer Tradition von der Antike bis heute in spektakulären Schöpfungen aus Stein, Glas, Marmor, Gold und vielen anderen kostbaren Materialien: Das Kolosseum in Rom, das Schloss Versailles, der Taj Mahal in Indien. Oft entworfen von den schlauesten und innovativsten Köpfen ihrer Zeit, um Macht, Ruhm, Reichtum, Liebe und Trauer für immer festzuhalten. Nicht selten errichtet mit vielen Opfern. "Augen auf" für einen Tag monumentaler Wunderbauten.Wunderbauten am Montag, den 21. April ab 9:00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6007476