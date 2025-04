Website

Die Nachrichten schlugen so ein, dass die drei amerikanischen Indizes um 15 % verlieren, die Europäer 15 bis 20 % und ab Montag auch die Asiaten im gleichen Umfang. Innerhalb der Indizes geht es auch um Verluste bei den Einzelwerten von 30 bis 40 % im Extremfall. Das ist das Gerüst für neue Investments für diejenigen, die mit der bekannten Barquote von 40 % handlungsfähig sind. Klare Sicht:Paniktage dieser Art beruhen auf zwei Säulen: Zum einen die übliche Angst im Umfang von Chaosprognosen aller Art und zum anderen auf der Glattstellung sämtlicher spekulativen Positionen in allen Derivaten, die es gib nebst Margin-Calls. Darin liegt der Verkaufsdruck. Am Ende ist der Markt frei und dann schauen Sie auf die Entwicklung der Indizes ab Mai 2020 und 2022. Legen Sie die Charts nebeneinander. Genau das steht nun bevor für diejenigen, die zwei Dinge aufweisen: Weitsicht und Mut. Der Begleiter dafür sind die Börsenbriefe.Die tägliche Einordnung finden Sie in der TB-Daily und Bernecker Daily. Das ist ein Muss und unverzichtbar.Anschließend ist die strategische Linie fällig, die wir sorgfältig in den Wochenbriefen artikulieren. Jedenfalls - und das ist die Schlussbotschaft: Mut, Kraft und geistige Courage sind jetzt gefragt.IhrHans A. BerneckerDies ist ein Kommentar von Hans A. Bernecker vom 07.04.2025. Interessieren Sie sich vielleicht für unsere Börsenbriefe und wissen Sie, dass Sie sie auch teilweise im Einzelabruf erwerben können? Schauen Sie doch einfach mal auf unserervorbei.